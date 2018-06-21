【IPO追蹤】中國同輻(01763-HK)：公司業務不會受貿易戰影響

中核集團旗下同位素和輻照技術應用行業平台中國同輻(01763-HK)赴港上市今日舉行新聞發佈會。公司四大板塊業務中，藥品分部收入佔總收入比重達到80%以上。公司招股文件顯示，於往績記錄期內公司藥品生產設施的產能利用率差異十分明顯，公司總會計師、總法律顧問及聯席公司秘書吳來水稱，公司目前的確存在這一情況，但利用率是根據市場及產業上游情況設定，目前仍屬合理且可滿足公司需要，未來會尋求辦法優化產能利用。

前景仍不明朗的中美貿易戰涉及到醫藥行業，被問及會否影響公司業務，公司執行董事兼董事長孟琰彬稱，公司與包括美國在內的世界各國在供貨等方面一直保持良好關係，公司所從事產業與人類生命健康有關，且國家亦有出台利好政策，相信不會對公司業務造成影響。

另外，公司為長期業務發展及集團擴充考慮，引入航天基金和港元資產等作為首次公開發售前投資者，吳來水稱因其在資本運作方面有優勢對公司未來發展有幫助，上市後該兩家公司會繼續持股，未來可能繼續有資本運作上的合作。

文：鄒舒惠

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