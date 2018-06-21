招商局中國基金(00133-HK)斥資近4000萬元增資一芯片研發公司

招商局中國基金(00133-HK)公布，公司的全資附屬公司 — 深圳市天正投資有限公司簽訂了日期為2018年6月5日併關於北京中科寒武紀科技有限公司的相關協議，據此，天正通過一家合夥企業間接參與了寒武紀的增資，併出資近4000萬元人民幣，實益擁有寒武紀增資後約0.246%股權。

寒武紀成立於2016年3月，是中國科學院計算技術研究所智能芯片課題組的科技成果轉化項目，是專註於人工智能芯片研發和設計的高科技公司。

公告稱，寒武紀在國内人工智能芯片領域技術領先，公司核心團隊長期從事處理器架構的相關研究，併擁有超過200項中國發明專利申請。該公司産品1A型號終端芯片已於2016年下半年開始以知識産權授權形式用於全球第一款人工智能手機芯片「麒麟 970」中的神經網絡單元(Neural Processing Unit，簡稱 NPU)模塊，併已運用於華為高端手機系列Mate 10、V10等。公司認為中國的人工智能芯片行業具有廣闊的發展前景，而寒武紀是行業中有潛力發展成為具備國際競爭力的高科技公司。

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