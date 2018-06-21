健鼎通過配息5.25元 今年展望樂觀 法人估營收挑戰480億元

PCB 大廠健鼎 (3044) 今日召開股東會，除通過配發現金股利每股 5.25 元外，也完成董監改選，至於今年營運展望，公司看法樂觀，法人圈估全年營收可望達到 480 億元，年增近 5%。健鼎今日董監改選，原先五席董事，包括健鼎董事長王景春、副董事長胡景秀、許朝貴、永安投資代表吳秋文、允杰投資代表王證鼎都連任，新增一席董事為青山國際投資代表蔡茂堂。獨董方面，吳宏城與吳永成均連任，新增一席為戴興鉦。



就今年營運展望部分，公司看法樂觀，5 月份因需求強勁，加上有新增產能加持，5 月單月營收達 44.34 億元創歷史新高，第二季營收可達 120 億元，今年全年營收上看 480 億元，較去年成長 4.76%。