台股盤中─除權息旺季將到指數大漲不易 短線區間整理為主

台股今 (21) 日由股王大立光 (3008-TW)、被動元件股領軍，指數開高震盪，呈現跌深反彈走勢，盤中強勢股還包括 LED 股，傳產股則是漲跌互見，法人認為，隨著除權息旺季到來，指數將自然蒸發大漲有難度，預期將在 10880-11035 點區間整理為主，約落在 10880-11035 點間，短線先看 5 日線 10978 點能不能有效越過。

美股周三漲跌互見，除了道瓊工業指數小跌作收外，NASDAQ 指數、S&P500 指數及費城半導體指數則是收漲，台股今日反彈以 10949.85 點，上漲 22.41 點，指數開高震盪，盤中由大立光、國巨、奇立新等股領漲。

盤面上的強勢指標以被動元件、LED 股為主，傳產股則以食品股及塑化股、觀光股及百貨股的表現較強，大立光拉動二線光學股的表現，除息的 GIS-KY 業成 (6456-TW) 盤中填息一度達 6 成，成為日後除權息行情的重要觀察指標，另外 3D 感測概念股鼎元、光磊盤中亮燈漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股開高震盪反彈無量，呈現跌深反彈的表現，短線觀察 5 日線 10978 點能否有效越過；今日大盤無量反彈，權值股空間不大，中小型股表現空間較大，建議弱勢股應減碼。

證券分析師張陳浩指出，多頭漲價題材的被動元件之外，可以回頭觀察位階較低的蘋概股，包括大立光、玉晶光、業成、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 等股。

張陳浩強調，大盤指數昨日壓回碰觸半年線及季線，收在季線之上，但因月線出現蓋頭反壓，加上除權旺季到來，指數將自然蒸發，預期從現在 9 月間，指數大漲有難度，預期將呈現區間整理格局，約在 10880-11035 點區間整理。