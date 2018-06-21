【運達投顧】多頭不死(融資) 空頭不止

◆盤勢分析

中美貿易戰美股昨天也開始走補，跌道瓊 - 1.1% 費半 - 1.1% 中小型股羅素 2000+0.06%，美股資金避風港在生技股昨天 NBI 生技指數大漲 1.5%BTK 生技 + 1%，可見資金往生技股開始聚集，而亞股跌深今天稍有反彈但是危機並未解除，操作與分析重點如下：

全球股市受貿易戰影響已經有股災的現象，近日我們以亞股分析已經看出中國股市屢創波段低點，南韓與恆生指數則是明顯出現套牢的大頭部，台股位階較高因此也不能倖免，道瓊昨天跌破月線面臨季線關卡，高科技股稍強但也維持高檔區間，費半指數昨天破月線，歐洲股市這一個月來也區間盤頭創近期低點，就全球股市的結構來看沒有多方的架構反而偏向空方發展，所以台股端午過後走補跌也是合理的，但對台股危機最大的應該是在籌碼面。

昨天融資不減還小幅增加維持在高檔 1924 億元，我們就 5/14 以來台股維持季線之上的籌碼來看，外資大賣 407 億元、投信賣 47 億、自營商賣 33 億，融資卻大增 184 億元可見季線之上約一個月的時間散戶是台股最大的買盤，季線是散戶的成本線指數破季線後就代表融資幾乎全面套牢，因此融資追繳的風險才剛剛要開始，由於台灣 50 領先跌破年線台股年線也未必會是支撐，當趨勢出現空方的型態時通常要出現落底套用技術面的一句話多頭不死空頭不止，代表的是融資若沒有適度的減肥台股很難有落底的跡象，所以指數目前高檔還有補跌的壓力時要避開高融資的族群，今天台指期結算指數空間不大，但新台幣匯率今天續貶再創近期低點，因此外資的賣壓不會止，加上期貨結算主要以權值股的交戰為主，當新台幣匯率沒有止穩前外資就不會反賣為買因此籌碼面仍然不穩定，且要提防匯率的續貶造成外資壓力加重讓指數繼續走跌加重融資的斷頭壓力。

以今天結構來看弱勢股仍是以高檔高融資股為主，且已經開始有殺多的股票如：精材中美晶華邦電京鼎亞德客中磊穩懋直得南亞科環球晶上銀… 等，還在盤頭誘多者有：貿聯康普華新科美琪瑪旺宏聯發科國巨奇力新譜瑞聯茂立隆電禾伸堂亞光… 等，這些個股都是電子股，之前強勢的被動元件與矽晶圓族群已經有偏弱跡象，就電子股結構來看強勢股偏弱，權值股台積電鴻海表現不佳也有創低的機會，在結構上已經有空方結構的跡象，所以電子股不止穩指數就還有低點。

以資金避風港來看美股昨天大漲生技股已經給了明確的答案，資金會往中低價位階低且融資低者為主生技股就符合這個條件，生技是否可以成為資金避風港浩鼎仍是關鍵，浩鼎近日破月線但月線未來一週成本降到最低所以不破昨低站上月線是攻擊的訊號，當浩鼎還未發動前中低價生技股有機會先行，如和康生基亞旭富承業醫… 等可留意低檔出量的機會。

※運達投顧 蕭春源 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。