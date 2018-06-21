〈永豐餘股東會〉現金股利創6年高 何奕達：將致力培育人材確保「代代強棒」

永豐餘 (1907-TW) 今(21)日舉行股東會，董事長何奕達表示，去 (2017) 年對永豐餘來說是充滿挑戰的一年，但也是開始收成的一年，永豐餘從 2016 年的谷底翻升，去年稅後純益與每股純益創 5 年新高，因此股東會通過每股配發現金股利 0.6 元，創近 6 年新高。展望後市，永續經營的根本是人材與團隊，為確保「代代強棒」，將持續投入人材培育的工作。

何奕達表示，永豐餘在 2012 年 10 月轉型成為投資控股公司以來，始終傾力支持子公司在各自的領域持續深耕。近三年間針對各子公司的經營策略，調整團隊，投入資本支出以優化製程，進而精進成本。其中，在 2017 年初，永豐餘計劃性地整編了兩大主要投資──即工紙紙器事業與漿紙事業的戰鬥隊形，在 2017 年開始看到成績。

談到經濟面對永豐餘的影響，何奕達表示，受惠於全球景氣穩健復甦，臺灣經濟表現優於預期，全年經濟成長率上修到約 2.86%；大陸雖然整體經濟結構調整仍為現在進行式，但成長亦優於預期，全年成長達 6.9%。漿紙事業群受益國際漿價自 2016 年谷底一路回升，獲利大幅改善；工紙紙器事業群在大陸去槓桿及環保綠色的大政策下，營運績效大幅提升。

永豐餘 2017 全年合併營收 667.70 億元，年成長 5.4%，創下歷史新高；營業毛利 120.1 億元、營業利益 29.60 億元，營業毛利和營業利益都創 5 年新高，其中，營業毛利年成長 5 成；稅前淨利 28.39 億元；稅後淨利歸屬於本公司業主 16.07 億元；每股純益 0.97 元，稅後純益與每股純益創 5 年新高。

相較於 2016 年的低獲利，去年永豐餘股東會沒有發放股利，但是 2017 年永豐餘繳出亮麗成績單，今天股東會通過每股配發現金股利 0.6 元，創近 6 年新高。