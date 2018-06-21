國泰臺大產學團隊：第二季景氣穩步改善 留意國際政經風險

儘管全球景氣與貿易復甦更為廣泛，美國貿易保護主義抬頭，歐洲政治風險擔憂影響，近期各國 PMI 信心表現不一，加上美國稅改法案通過帶來正面支撐，國泰臺大產學合作計畫團隊認為，台灣景氣受惠內需消費持穩，外部需求仍將持續支撐出口成長，維持今年台灣經濟成長率 2.3% 預測值不變，基於下半年經濟動能將可望擺脫上半年疲勢，經濟氣候由陰轉朗，預測下界上修至 2%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 2-3% 之間。景氣燈號連三個月綠燈，產業對未來經濟預期保持正面，加上全球景氣復甦已趨廣泛，主要國家經濟前景穩定，有利支撐外需導向的台灣景氣表現，國泰臺大產學合作計畫團隊評估，第二季 GDP 季增率延續前一季弱勢，隨著貿易戰不確定性減緩，企業信心將好轉，股市樂觀情緒反彈亦有利消費回升，下半年經濟動能將逐步改善，景氣衰退機率降至 5% 以下。



過去三個月金融市場波動加大，然而全球景氣與企業獲利基本面穩健，第三季需求旺季有利支撐台股，美元升勢趨緩有利緩和新興市場貨幣貶勢，全球貨幣政策轉向態勢漸趨明朗，未來台灣央行跟進緊縮的壓力將略增加，第三季金融情勢維持穩中略趨緊。



國泰臺大產學合作計畫團隊提醒，影響今年經濟成長表現關鍵於美、中在經濟與政治上的角力一旦擦槍走火，恐造成全球經濟與金融市場動盪；Fed 升息步伐與速度若超乎預期，金融市場緊縮而壓抑成長動能；義大利民粹政府將挑戰歐盟財政體制，若南歐債市壓力上升，可能影響歐洲景氣復甦；油價若持續上漲，不僅將形成通膨壓力，恐進一步壓抑需求的成長幅度。

