台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月21日

國巨集團旗下電感廠奇力新昨（20）日宣布透過換股方式併購同業美桀，溢價幅度約兩成，總交易規模約當 40.55 億元。完成併購後，奇力新在全球電感產業的市占率將達 13%，與前三大廠差距不到 1 個百分點，明年有機會搶進前三名。

台灣鋼鐵輸美被加徵 25% 關稅，迄今沒有豁免；經濟部次長龔明鑫昨（20）日表示，政府仍持續與美方交涉中，即便只能爭取到像南韓「配額內」關稅豁免、超過出口量七成仍得「禁止進口」的模式，也要努力爭取。

晶圓代工龍頭台積電 7 奈米已進入量產，第四季可望再爭取到超微（AMD）中央處理器及高通智慧型手機晶片訂單，並在明年放量投片。外資圈指出，台積電 2019 年 10 奈米及 7 奈米年總產能將上看 110 萬片，較今年增加 3 倍。

經濟日報

國巨集團連六併

張忠謀: 美中貿易戰 不利全球經濟

鋼鐵輸美 爭取關稅豁免配額

工商時報

台積訂單滿手

中美貿易角力 大老憂心示警

奇力新併美桀 電感打世界盃

聯合報

美控陸 6 大經濟侵略

FII 市值 4 個交易日蒸發 5447 億

姚人多接海基會秘書長

蘋果日報

郭董再圓品牌夢 VIZIO 到手

英垃圾賣來台灣 竟暴增 10 倍

王志超辭群創董座 交棒洪進揚

中國時報

內需寒冬 逾 7 成民眾縮衣節食

百貨業績掉 5 成 祭優惠殺重圍

軍改影響 62975 人 占退役軍人 53.9％

自由時報

中國製造 2025 歐企也不安

張忠謀給國家建言︰創新、成長

利率估連 8 凍 升不升看 9 月

