【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

中美貿易戰擴大，5 月 31 日的大量區回測後上拉

指數要止跌，還要加看美股臉色！

【盤勢分析】

美股昨日大幅震盪！開低後遇多頭抵抗，收斂跌幅！台股早盤開低後，回測季線 (10878)，半年線 (10861)，及 5 月 31 日的大量區後急拉，這都是在可預測的範圍 (台指 07 狂拉 112 點)，但今日的反彈並不是重點，因為本來就會彈，重點還是在明天！(所以今晚的美股也非超重要)，而今日早盤的下殺，強勢股出現補跌，這裡只要融資有效減少，就較易出現波短轉折，相關題材即時分享可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日指數上漲 23.25 點，但日 KD 仍是死亡交叉 (多頭明日要更加把勁)；而週 KD 雖黃金交叉，但開口有些收斂，股票都不能追，可去尋照跌過頭，錯殺的個股布局！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，指數出現震盪，類股持續留意【矽晶圓】【被動元件】【遊戲】【電動車電池】【生技】【PCB】【3D 感測】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！短線 11000 點的多空激戰劇烈，投資人務必控制好風險，每到緊要關頭，川普就會出手，台股淺碟市場不變，不用隨市場氣氛而變更操作邏輯

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-13.5)，5483 中美晶(-1)，6182 合晶(-3.9)、3532 台勝科(-3)，3707 漢磊(-2.05)、3016 嘉晶(-7.6)，此族群留意中美晶(土洋對作) 走勢

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (-25)、2492 華新科(-37) 為指標，6173 信昌電、3026 禾伸堂、2375 智寶、6127 九豪、5317 凱美(+0.4)、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群這幾天不斷出現合併題材，留意主力籌碼變化！



◎【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、5349 先豐、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電、8039 台虹

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越

◎【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，留意 TESLA 股價

◎【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡富、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研，6 月中下旬到 7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

◎【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，3374 精材 (提列資產減損 3.55 元，為短空長多)、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！