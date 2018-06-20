【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<盤勢震盪，我們嚴守紀律化操作。>

大盤今天先殺後拉，主要是外資期貨多單留倉，有拉高結算之跡。終場大盤上漲 23 點，以 10927 點作收，量能為 1780 億元。

重點持股報告。

(4943 康控 - KY) 今天全數獲利出清囉。正因為之前會員們佈局的價格夠及時，所以才能一口氣就將獲利跟成本給拉開，也才能今天愉快的獲利入袋唷，感謝老天的疼愛。

(4979 華星光、8086 宏捷科) 今天忍痛停損。不是不看好，而是走勢背離系統，將來還有的震盪，所以老師先將資金抽出，先放到更有效率的股票上囉。

(2362 藍天、6123 上奇) 續抱。

(3005 神基) 今日強勢股。

(6274 台燿) 股價順勢壓回洗盤，隨即翻紅留了下影線，這有助於未來上攻的力道，續抱。

(1218 泰山) 太好了，老朋友就是貼心。我們的森林之王 (泰山)，在強勢整理了幾天之後(這幾天的表現已經比大盤要好太多。) 今天尾盤隨即旱地拔蔥，向上表態囉，

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6274 台燿、1218 泰山、3005 神基、2362 藍天、6123 上奇。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)