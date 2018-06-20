【華冠投顧】盤中大振盪季線有守! 止跌訊號尚未出現

華冠投顧 范振鴻 分析師

焦點個股：2375 智寶、9958 世紀鋼、2327 國巨、6435 大中

振鴻觀察股：2362 藍天、2332 友訊、3033 威健、1536 和大、

加權指數今天收 10927 漲 23 點，量能 1790 億，

今天盤中一度跌破季線以及半年線，

OTC 甚至一度大跌 2%，

個股的災情看起來像跌了 300 點一樣，

尾盤雖然拉上來了，看起來季線有守

但是仍然沒有辦法幫昨天首盤 5 分 K 低點 (10946) 做解套，

而且近幾日一直無法有效量縮，

以及到昨天為止融資都無法有效退潮，

這種狀況振鴻暫時無法樂觀看待，

在盤面主流轉弱，沒有接棒族群的狀況下

大盤短線能以盤待跌會是最好的狀況。

而從小時線觀察，從 06/14 起跌到現在

都無法走出多頭浪，也無法破壞空頭結構，

雖然今天反彈看起來很有機會，

但振鴻還是認為會在這邊盤整打底

等到 C-4 的止跌訊號會較為安全。

而等 C-4 出現時，振鴻惠再分享給大家知道的。

近期就建議大家保守些，多看少做，

選股重點建議放在近期大盤跌他不跌的標的。

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回到類股部分，

早盤被動原件領跌，2327 國巨一度打到跌停，

Mosfet、矽晶圓、光學族群也全部摔倒，

但 11 點過後國巨領頭反彈到平盤附近，

四大主流也都有反彈跡象，但是午盤過後，

很多標的還是失去動力往下墜落，

2492 華新科、3016 嘉晶等等，

這些主流股很多線型都有被破壞的跡象

下一波主流到底能不能浮現是台股接下來的挑戰。

而昨天的強勢族群 LED，

昨天振鴻已有提醒大家別追價，

2340 光磊收跌 6%、昨天漲停的 8111 立碁今天大跌 7%

只剩 2426 鼎元小漲 1%，但今天盤中振幅也是頗大。

振鴻觀察的 LED 概念股則是小跌回測月線，

就看能不能整理出適合進場的型態了

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原則上近期大盤不好，建議大家保守點，最後當然就是嚴守停損

進場前先想好出場策略，遇到突發狀況才不會亂了套。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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