前5月中國電信業務收入累計5576億元 同比增長4.2%

據工業和信息化部網站消息，運行監測協調局今日公布2018年5月份通信業經濟運行情況。2018年1-5月，電信業務收入累計完成5576億元，同比增長4.2%，增速較上月下滑0.3個百分點;電信業務總量完成20306億元，同比增長129.1%，增速保持穩步提高態勢，5月當月增速達143.1%。

1-5月，三家基礎電信企業實現固定通信業務收入1616億元，同比增長10%，在電信業務收入中佔29%;實現移動通信業務收入3960億元，同比增長2%，佔電信業務收入的71%。

1-5月，三家基礎電信企業完成移動數據及移動互聯網業務收入2569億元，同比增長13.2%，佔電信業務收入的46.1%;完成固定數據及互聯網業務收入875億元，同比增長7%，佔電信業務收入的15.7%。

截至5月末，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數近15億戶，同比增長10%，1-5月淨增②7831萬戶。其中，移動寬帶用戶(即3G和4G用戶)總數達12.3億戶，佔移動電話用戶的82.3%;4G用戶總數達到10.9億戶，佔移動電話用戶的73%。

5月末，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達3.71億戶，1-5月淨增2285萬戶。其中，光纖接入(FTTH/O)用戶總數達到3.2億戶，佔固定互聯網寬帶接入用戶總數的86.2%。按速率劃分，20Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶總數達3.47億戶，佔比為93.4%;50Mbps及以上和100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶總數分别達2.94億戶和1.88億戶，佔總用戶數的79%和50.5%。

截至5月末，基礎電信企業發展的IPTV用戶總數1.39億戶，1-5月淨增1717萬戶。移動互聯網用戶總數達到13.3億戶，同比增長14.4%，1-5月淨增5953萬戶。使用手機上網的用戶規模近三個月來基本穩定在12.2億戶，對移動電話用戶的滲透率下降至81.6%。

1-5月，全國移動電話去話通話時長完成10669億分鍾，同比下降4.5%，降幅近一年保持在4%到5%之間;全國固定本地電話通話時長完成524億分鍾，同比下降18.9%。

1-5月，全國移動短信業務量完成2875億條，同比增長7%(去年同期同比下降1.2%);移動短信業務收入完成155億元，同比增長4.4%(去年同期同比下降6.1%)，增速從今年開始保持正增長態勢;移動彩信業務量同比下降11.2%，發送總量184億條。

1-5月移動互聯網累計流量達210億GB，同比增長196.3%;其中通過手機上網的流量達到206億GB，同比增長212.3%，佔移動互聯網總流量的98.1%。5月當月戶均移動互聯網接入流量(DOU)達到3.97GB，同比增長169.3%，增速較上月提高15.4個百分點，再創新高。固定互聯網使用量保持穩步快速增長，1-5月固定互聯網寬帶接入流量同比增長47.4%。

5月末，東、中、西部地區100M及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶分别達到9922萬戶、4695萬戶和4143萬戶，佔本地區固定互聯網寬帶接入用戶總數的比重分别為54.1%、47.6%、46.4%，東部地區領先。各省100M及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶佔比差異呈縮小態勢，内蒙古、北京、天津和甘肅居全國前四位，佔比均超過65%。

來源：人民網

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