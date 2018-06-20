嘉裕持續打呆 預期今年可以清理完成 有望降低虧損幅度

嘉裕 (1417) 今日舉行股東會，因虧損未配發股利，小股東質疑，公司股本 37.99 億元，年營收只有 20.32 億元，做不到四分之三，有財團的資源，卻未整合，導致年年虧損，令人匪夷所思。小股東並質疑，嘉裕股價已跌至雞蛋水餃股，公司是否考慮實施庫藏股？嘉裕董事長戚維功指出，大陸消費者占 2017 年全球奢侈品銷售總額 3,020 億美元的 32%，但大陸購物者四分之三的奢侈品消費，仍在海外進行，且大陸的打奢政策，也影響奢侈品市場的成長，嘉裕代理的 Giorgio Armani 業績因而受到衝擊，近幾年嘉裕的虧損，多是受到 Armani 庫存打呆的影響。



嘉裕總經理賴宗仁指出，2017 年帳面上累積虧損雖大，但財務狀況經過調整比先前好。現在 Armani 已整合為三個品牌 GA、EA 及 AX，在中國的據點也由 90 個，減少至 40 個據點，使營運成本降低，三個品牌中，AX 設計理念及價格，預期可以吸引年輕一代的消費者。



為有效減少庫存，嘉裕持續對 Armani 服飾進行促銷折扣，因而產生了一次性虧損，但也有效降低庫損，預期到今年底時，應可清理完全部庫存。



在海外工廠部分，嘉裕菲律賓及越南二個廠已併成到一個越南廠，持續進行瘦身的動作，將過去不符合效生產線淘汰重新評估，並計劃引進自動化生產，以改善嘉裕工廠的生產效能。



賴宗仁表示，至於嘉裕的自有品牌，因應網路時代來臨，嘉裕已成功開發會員線上量測身形資料，並推出 APP 量身訂做西服，不用出門就可以量身訂做，以進行 O2O 線上線下銷售。此外，嘉裕也創新策略，建立一個網路分享經濟平台，結合台灣設計師、服飾紡織產業鏈，由嘉裕扮演資源整合的角色，預計第四季可以開始營運。



嘉裕在經由資源盤點、汰弱換強、去化庫存後，今年仍可能產生虧損，但預期會進一步改善。