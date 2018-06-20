增產在即，留意能源拉回風險

艾克森美孚去年投資超過 60 億美元來增加其二疊紀的油田面積，誓言到 2025 年將其二疊紀的油田面積增加 2 倍。IHS Markit 報告指出，開發二疊紀的三大石油公司，今年必須總共投資 80 億美元，明年將達到 100 億美元，到 2020 年將達到 110 億美元。到 2020 年，艾克森美孚將增加超過 50 億美元，緊隨其後的是雪佛龍公司和殼牌花費近 20 億美元。 新聞來源: 鉅亨網 2018-6-19

OPEC 會員國與俄羅斯將於本週五討論增產事宜，以滿足近期伊朗與委內瑞拉遭美國制裁後，留下的生產缺口。目前各會員國對是否增加產量持不同看法，沙烏地阿拉伯與俄羅斯傾向增加產量，伊朗、委內瑞拉及伊拉克則持反對意見，但不管最終協議結果為何，油價可能已經來到暫時的高點。美國原油產量增加及全球經濟數據下滑，都可能引發油價下跌。

1. 需求端：全球經濟成長難超預期

全球經濟成長與原油消費息息相關

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/19。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

原油除了可提煉或再製成石油及塑膠外，各類產品的移動也都需要耗費石油（無論是透過飛機、貨輪、鐵路或卡車），因此，全球經濟成長好壞與原油的消耗息息相關。當全球經濟成長強勁時，原油的需求自然更高。根據鉅亨基金交易平台研究，全球經濟成長率約略可解釋一半全球原油消費的變化，搭配國際貨幣基金（IMF）對全球經濟成長率的預估，全球今明兩年原油消費分別可望增加 157 萬桶及 160 萬桶。

2. 供給端：美國增產快速

美國抵銷 OPEC 部份減產努力

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/19。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 OPEC 開始減產以來，全球原油產量只於前 5 個月出現下降，之後變逐漸走高，目前全球每日原油產量較減產前還多了 226 萬桶。美國是全球原油產量能夠快速增加的最大功臣，與減產協議實施前相比，美國每日原油產量增加 287 萬桶，不僅補上 OPEC 減產的缺口，還讓全球原油產量大幅增加。若依照目前增產速度，就算 OPEC 繼續維持減產協議，今年美國每日原油產量有機會成長 315 萬桶，遠超過全球需求增長的每日 157 萬桶（根據美國能源部預估，美國今年原油每日產量將增加 210 萬桶，依然高於全球需求成長幅度）。

3. 需求與供給缺口下降，油價超漲

將全球原油需求減去供給後，可得到需求與供給缺口，根據經濟學理論，當需求大於供給時，價格便會上升，意味著缺口越大，對油價就越有利。下圖為標準化處理後的原油價格及需求與供給缺口，此圖驗證了我們的說法，當需求與供給缺口升高時，油價往往也跟隨上漲。如今的油價已經遠高於需求與供給缺口下的合理價格，加上預估全球原油產量增加的速度將快於需求升高的速度，原油需求與供給缺口將繼續下降，油價短線下跌機率較高。

生產者與消費者物價年增率差距擴大，有利股市

資料來源：Bloomberg，採布蘭特原油價格，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/19。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。標準化公式為需要標準化之數據減去過去 24 個月平均值後，再除以過去 24 個月標準差。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

油價跌非壞事，平衡型基金有好處

從全球原油供需的基本面來看，油價繼續上漲並來到每桶 100 美元機率較低，回到每桶 60 至 70 美元之間機率較高。只要油價處於該區間，能源類股獲利不受影響，且有助舒緩部份國家的物價壓力（有利部分債券），分散投資於股債的平衡型基金，可望受益。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@fundsyes.com

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30