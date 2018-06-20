

◆盤勢分析

1. 川普要求美國貿易代表列出 2000 億美元的中國商品，課徵關稅 10%，如果中國拒絕改變貿易行為，堅持徵收近來宣布的新稅，則美國將對北京進一步課稅。週二美股下跌，跌幅介於 0.28 至 1.16％，美股四大指數回測月季線。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：上攻成交量須大於月均量方有利結束回檔整理。

(2) 均線：支撐為季線至年線，壓力為月線至 10 日線。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

3. 觀盤重點：台指期週三結算，觀察台股指數是否能守穩季線之上並收復月線，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、車用、世足賽概念股等。

4.2327 國巨集團併購二連發，旗下鋁質電解電容廠 5317 凱美昨（19）日宣布，以約當 50 億元的價值換股合併變壓器廠 3299 帛漢；國巨旗下電感廠 2456 奇力新緊接著公告今日停牌，市場預期，將合併同日停牌的同業 5255 美桀。被動元件廠將走向大者恆大。

5. 和碩集團旗下機殼廠鎧勝 - KY（5264）昨（19）日召開股東會，董事長程建中指出，今年已順利打入「大客戶」手機供應鏈，加上其新款筆電產品也是鎧勝供貨，兩大新品成營運重點，預料下半年營運逐季上揚。蘋果若推出低價版系列將對鎧勝 - KY 有利。

6. 在鋼品價量齊揚帶動下，中鋼（2002）5 月份業績傳捷報，自結單月合併稅前盈餘為 26.96 億元、月增 20％、年增 91.34％，創今年來單月新高；累計前五個月合併稅前盈餘大賺逾百億元，達到 106.80 億元、年增 25％，每股稅前盈餘約 0.67 元，優於預期，且隨著鋼價走高，後市營運有逐漸升溫的趨勢。鋼價後勢須評估全球貿易戰的變數。

7. 超眾（6230）因伺服器訂單回流，5 月合併營收 6.31 億元，創下今年單月新高，再加上第二季台幣走貶，業外及本業均美，不僅第二季獲利可望優於首季，下半年還可望因旺季加持，表現更勝上半年，超眾總經理郭大祺坦言，今年原物料漲價的考驗仍然嚴苛，拚 AI 和 5G 轉型，以拉高毛利率，勢所必然。超眾上檔壓力先看年線附近。

