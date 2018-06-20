【永豐期貨】台指選擇權盤前－中美貿易戰升級 台股重挫183點回測季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 179 點至 10875 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 29.19 點，電子期逆價差擴至 - 1.16 點，金融期轉為正價差 0.11 點。現貨部分，三大法人賣超 225.09 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3387 口至 10309 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5768 口至 39189 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3067 口至 14269 口。

週一歐美股市同步拉回，加上新興市場周一重挫導至端午休市一天的台指期早盤直接以重挫百點開出，現貨開盤也受到期貨拖累開盤不久後隨即跌破 11000 點整數大關，加上早盤中美貿易戰再度戰火升溫，美國華府最新發出將在針對中國進口商品加徵 2000 億美元的關稅，中國商務部隨即發布強硬聲明反擊，貿易戰似有失控跡象引發亞股全面拋售賣壓，周一端午休市的兩岸三地股市應聲重挫並疊加休市補跌壓力，陸港股重挫超過 3%，美股電子盤也大跌超過 1%，避險賣壓也蔓延台股權值股，蘋概三王成為外資提款標的加上金融傳產等大型權重股全面皆墨，電子指數大跌 2% 作收，櫃買指數也出現賣壓大跌 1.66%，終場加權指數下跌 183.28 點或 1.653%，收在 10904.19 點，成交量能 1701.43 億，較前一日縮減 232.1 億。技術面來看，週二日 K 中黑摜破月線並造成短中期均線彎頭向下，而 KD 與 MACD 指標持續死亡交叉，指數高檔暴量並完全回補 6 月初多方缺口，加上新興市場股匯市賣壓加重與貿易戰衝擊，指數可能力圖在半年線關卡尋求多方支撐。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 降至 1.11，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.98% 升至 22.06%，賣權平均隱含波動率由 13.21% 升至 25.14%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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