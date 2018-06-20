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[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊
※來源：台灣證券交易所

06月19日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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06/19  國巨、光罩、智寶、威盛、高林、大立光、星通、訊舟、艾笛森、上緯投控、達方、美德醫療-DR、明輝-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
06/15  光罩、智寶、威盛、奇力新、立隆電、星通、訊舟、華晶科、玉晶光、佳凌、達方、基勝-KY、美德醫療-DR、杜康-DR
06/14  國巨、奇力新、敦陽科、星通、華晶科、艾笛森、佳凌、嘉聯益、達方、富鼎、美德醫療-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
06/13  葡萄王、智寶、奇力新、盟立、敦陽科、大立光、嘉晶、星通、華晶科、玉晶光、艾笛森、佳凌、嘉聯益、矽創、達方、富鼎、美德醫療-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、秋雨
06/12  光罩、茂矽、智寶、環科、奇力新、盟立、敦陽科、吉祥全、嘉晶、華晶科、玉晶光、揚明光、世芯-KY、佳凌、達方、富鼎、杜康-DR、陽光能源-DR、秋雨
06/11  宏和、中環、光罩、茂矽、環科、隴華、奇力新、盟立、大毅、敦陽科、吉祥全、今皓、星通、建漢、玉晶光、揚明光、世芯-KY、佳凌、雷虎、富鼎、美吉吉-KY、美德醫療-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
06/08  東訊、光罩、矽統、環科、隴華、盟立、大毅、敦陽科、吉祥全、揚明光、世芯-KY 、佳凌、今國光、台通、富鼎、杜康-DR、陽光能源-DR
06/07  麗正、東訊、中環、國巨、廷鑫、矽統、智寶、環科、隴華、新利虹、盟立、大毅、吉祥全、大立光、星通、泰金寶-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、秋雨
06/06  麗正、東訊、中環、錸德、智寶、環科、隴華、新利虹、盟立、一詮、大立光、星通、揚明光、鈞寶、雷虎、泰金寶-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
06/05  麗正、東訊、中環、華泰、錸德、智寶、隴華、大立光、星通、和鑫、嘉聯益、鈞寶、杜康-DR、陽光能源-DR
06/04  三洋紡、麗正、中環、華泰、錸德、智寶、威盛、志聖、大立光、德律、鈺德、玉晶光、鈞寶、杜康-DR
06/01  嘉裕、三洋紡、麗正、華泰、茂矽、錸德、強茂、一詮、融程電、泰金寶-DR、杜康-DR
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06月份累計次休市：02、03、09、10、16、17、18、23、24、30

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1417   嘉裕        01  01
1446   宏和        01  11
1472   三洋紡      02  01、04
1707   葡萄王      01  13
2302   麗正        05  01、04、05、06、07
2321   東訊        04  05、06、07、08
2323   中環        05  04、05、06、07、11
2327   國巨        03  07、14、19
2329   華泰        03  01、04、05
2338   光罩        05  08、11、12、15、19
2342   茂矽        03  01、11、12
2349   錸德        04  01、04、05、06
2358   廷鑫        01  07
2363   矽統        02  07、08
2375   智寶        08  04、05、06、07、12、13、15、19
2388   威盛        03  04、15、19
2413   環科        05  06、07、08、11、12
2424   隴華        05  05、06、07、08、11
2443   新利虹      02  06、07
2456   奇力新      05  11、12、13、14、15
2464   盟立        06  06、07、08、11、12、13
2467   志聖        01  04
2472   立隆電      01  15
2478   大毅        03  07、08、11
2480   敦陽科      05  08、11、12、13、14
2481   強茂        01  01
2486   一詮        02  01、06
2491   吉祥全      04  07、08、11、12
2906   高林        01  19
3008   大立光      06  04、05、06、07、13、19
3011   今皓        01  11
3016   嘉晶        02  12、13
3025   星通        08  05、06、07、11、13、14、15、19
3030   德律        01  04
3047   訊舟        02  15、19
3049   和鑫        01  05
3050   鈺德        01  04
3059   華晶科      04  12、13、14、15
3062   建漢        01  11
3406   玉晶光      05  04、11、12、13、15
3416   融程電      01  01
3504   揚明光      04  06、08、11、12
3591   艾笛森      03  13、14、19
3661   世芯-KY     03  08、11、12
3708   上緯投控    01  19
4976   佳凌        06  08、11、12、13、14、15
6209   今國光      01  08
6153   嘉聯益      03  05、13、14
6155   鈞寶        03  04、05、06
8011   台通        01  08
8016   矽創        01  13
8033   雷虎        02  06、11
8163   達方        05  12、13、14、15、19
8261   富鼎        05  08、11、12、13、14
8427   基勝-KY     01  15
8466   美吉吉-KY   01  11
9103   美德醫療-DR 05  11、13、14、15、19
9105   泰金寶-DR   03  01、06、07
911608 明輝-DR     01  19
911616 杜康-DR     12  01、04、05、06、07、08、11、12、13、14、15、19
9157   陽光能源-DR 09  05、06、07、08、11、12、13、14、19
9929   秋雨        03  07、12、13
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總累計次數        198

附記：05月份注意股票及次數

1217   愛之味    (01)、 1417   嘉裕     (03)、 1419   新紡        (03)、 1440   南紡      (01)
1526   日馳      (01)、 2314   台揚     (01)、 2323   中環        (01)、 2327   國巨      (09)
2329   華泰      (01)、 2338   光罩     (03)、 2342   茂矽        (02)、 2349   錸德      (09)
2444   友旺      (01)、 2456   奇力新   (04)、 2375   智寶        (01)、 2388   威盛      (06)
2402   毅嘉      (01)、 2415   錩新     (01)、 2430   燦坤        (01)、 2444   友旺      (02)
2456   奇力新    (10)、 2478   大毅     (08)、 2486   一詮        (01)、 2492   華新科    (07)
2499   東貝      (01)、 2539   櫻花建   (01)、 3008   大立光      (05)、 3016   嘉晶      (07)
3026   禾伸堂    (09)、 3049   和鑫     (01)、 3090   日電貿      (17)、 3406   玉晶光    (08)
3416   融程電    (02)、 3504   揚明光   (06)、 3519   綠能        (04)、 3536   誠創      (01)
3661   世芯-KY   (05)、 3708   上緯投控 (03)、 4190   佐登-KY     (02)、 4725   信昌化    (03)
5203   訊連      (01)、 5469   瀚宇博   (02)、 6153   嘉聯益      (08)、 6155   鈞寶      (01)
6225   天瀚      (05)、 6449   鈺邦     (07)、 8163   達方        (05)、 8213   志超      (01)
8261   富鼎      (04)、 8463   潤泰材   (02)、 9103   美德醫療-DR (03)、 9105   泰金寶-DR (02)
910708 恒大健-DR (02)、 911616 杜康-DR  (22)、 9157   陽光能源-DR (02)、 9958   世紀鋼    (04)
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