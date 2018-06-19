【豐銀投顧】台股未來就看這個指標….

◆盤勢分析

昨天晚上美股出現開低走低又拉高的紅 K 帶長下影線精彩過程，但仍然無法阻止台股的回檔修正，主要反應中美貿易戰持續升溫，而且規模看起來會越演越烈，歐元區也同樣受到影響，但其實比較嚴重的是德國政局因為梅姨之前的難民問題引發動盪，德股重挫，美股則受到貿易戰影響，道瓊指數持續空方架構，25000 點是強弱分界，跌破則美股將再回測波段大頸線，美國科技股雖然強勢，但費半指數的走弱反應的是下半年景氣需求下修的疑慮，台積電的重挫將是領先指標，台股的科技股是波段行情還是解套逃命？應該不難判斷。

台股指數已經跌破 6/4 的多方攻擊缺口，顯示台股在短線上至少得整理一段時間後才有機會再挑戰高點，未來台股到底有沒有機會再挑戰高點？真正的關鍵點要看美元指數的強弱而定，從週 K 線上來看，美元指數強到 95 的中期大頸線，若是以型態跟對稱時間波來看，很有機會出現頭肩底型態，假設以左肩時間是 13 週來看，接下來 13 週美元指數不是盤就是漲，盤則有機會出現右肩；漲則是強勢多方表態，未來一季美元相對強勢的機會高，短線上從美元指數日 K 線來看，在上週 ECB 利率決策結果出爐後，美元指數拉出一根大長紅 K，其最低點就是短線美元指數強弱的分界點，守在其上則強勢；反之則弱也可能結束美元強勢格局，因此接下來短線留意這個位置即可。

而美元指數強代表新台幣匯率走貶，匯率走貶代表外資的資金是陸續在匯出，甚至還會持續調節台股現貨，有一說認為外資除權息後資金會持續投資台股，所以領越多，外資在台股買超力道越強？是這樣嗎？出貨匯出台灣都來不及了，還買現貨咧… 好不容易等到成交量放大，好出貨的環境，難得可以賣在台股「相對」高點，幹嘛還把錢丟回台股！別太一廂情願認為外資拿了 $$ 還會繼續投資台股，現在市場上選擇很多，中國債、美債都相對安全，不是非得要投資台股！台股回測波段起漲點機會增加，操作上小心風險！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

