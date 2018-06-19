【華冠投顧】賴昇楷：台股止穩訊號怎麼抓? 未來強勢股長什麼樣子?

焦點個股 : 8086 宏捷科、2455 全新、2375 智寶、6127 九豪、2340 光磊

【大盤分析】

台股連假休市期間，全球主要股市普遍出現回檔走勢，今日台股補跌，雖說跌勢相較於歐亞股市累積的跌幅來得輕，但終場大盤依舊 - 183 點，OTC 指數 - 1.66%。

上週五提過「台股短線拉回走勢尚未止穩，後續要看到外資賣壓竭盡才會穩下來，觀察重點在大盤成交量縮至 1500 億以下」，領先指標則留意「期貨或 OTC 指數率先轉強」，目前上述止穩要件都未出現，亦即整理期尚未結束。

上週連續出現幾個影響台股的國際性利空，包括聯準會 (Fed) 的緊縮政策、歐洲央行 (ECB) 的寬鬆政策以及美中貿易戰擴大，正好趁機說明一下該如何面對利空。

利空大致可分兩種：一種是可以預先知道大概結果的利空，一種是突發性利空。預知性的利空比較簡單，原則上利空一旦出來就馬上可以推估最惡劣的情況便歸類為預知性利空，這種利空影響比較短暫，例如上週 Fed 與 ECB 的政策，其結果不脫市場事前的幾種預測，政策出台後也可以立即評估影響範圍，便屬於預知性利空。

反之，如果是無法推估其嚴重性的利空就屬於實質利空，像這次美中貿易戰擴大就不排除發展為此種利空，因為後續影響層面會不會擴大？截止的時間點是何時？大概除了反覆不定的川普之外沒人能真正預測，而沒有辦法預測就屬於不確定後果的利空，通常遇到這類利空要小心處理，尤其現階段台股融資餘額偏高，若短線遲遲不見止穩訊號，一不小心就會引發籌碼不穩或內資順勢掃浮額逼停損。

【操作策略】

6/7 大盤創波段新高當天，昇楷特別提醒「台股出現回檔徵兆，短線將轉為整理」，6/13 發現內資有快速逢高調節動作，基於對風險的敏感度及 "不抱著過高部位觀察行情變數" 的原則，一路上不斷逢高出清或減碼持股，讓獲利入袋為安，例如矽晶圓 6182 合晶、生技股 (功德圓滿)4123 晟德、(3D 感測股)8086 宏捷科、電感上游材料廠 (越夜越瘋)8121 越峰、PCB 硬板 2367 燿華... 等，保留充裕資金在手，等回檔結束確認即將轉強時，便有滿手子彈切入強勢股，恰巧目前遇到台股系統風險擴大，正是尋找強勢股的大好機會。

【強勢族群及個股】

篩選強勢族群或個股可分成兩個方向，一是逆勢上漲、突破反壓個股，二是量縮抗跌、嚴守支撐個股。以今天來說，逆勢上漲股可觀察二線被動元件族群的 2375 智寶、6127 九豪、8163 達方、6175 立敦、8042 金山電及通路 8043 蜜望實... 等；LED 族群的 2340 光磊、2499 東貝、3591 艾迪森... 等。

量縮抗跌股則可留意 Tesla 概念股的 4739 康普、4721 美琪瑪、1536 和大、3665 貿聯... 等；3D 感測族群的 2455 全新、2405 浩鑫、2360 致茂... 等，這些抗跌股在大盤及 OTC 指數同步跌破月線的當下，仍明顯量縮守穩月線之上，當可持續追蹤。

不過要提醒的是，在大盤止穩訊號出現前，即便是操作強勢股也儘量以小部位試單或以短打為主，積極操作仍需等大盤出現止穩訊號再切入，避免萬一系統風險成真，強勢股反而進行補跌。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。