螞蟻金服聯合27家基金公司成立聯盟

剛剛完成新一輪融資的螞蟻金服，正在繼續推進其“開放”戰略。6月19日，螞蟻金服在其財富夥伴大會上宣布，聯合27家基金公司成立理財用戶服務聯盟，其目標是在2018年覆蓋5000萬用戶。

這27家基金公司也是入駐螞蟻“財富號”的成員。一年前，螞蟻金服將旗下理財平台“螞蟻聚寶”升級為“螞蟻財富”，併上線拳頭産品“財富號”，全面向基金公司、銀行等各類金融機構開放，被視為螞蟻金服開放戰略中最重要的一環。

螞蟻金服財富事業群常務副總裁祖國明曬出了過去一年“財富號“的成績單：平均UV(每日獨立訪客量)增長10倍，用戶復購的金額增長了3倍，過去一年能賺錢的用戶比例增加了20%。此外，入駐財富號機構與同期未入駐機構相比，非貨基交易金額增幅前者是後者的21倍，非貨基保有量增幅前者是後者的11倍。

在傳統的“代賣”模式下，很多基金公司不僅對自己的客戶缺乏精準了解，甚至連接觸的通道都沒有。而在“財富號“平台上，基金公司的客戶被細分成“潛在體驗人群”、“穩定態人群”等幾十個人群，基金公司可以為不同城市、年齡、風險偏好和資産實力的用戶提供適合的理財服務，AI智能引擎還可以給出不同的服務策略以及可能産生的效果。這也是基金公司願意合作的動力所在。

在螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟看來，中國理財市場正迎來一場深刻的變革，面臨著打破剛性兌付、從非標走向標準化産品、從重銷售到重服務、回歸代客理財的行業本質。中國居民理財仍有巨大的發展空間。

井賢棟稱，開放是螞蟻金服的原則，“成熟一個，開放一個“。目前螞蟻金服已經開放的産品和技術包括餘額寶、借呗、花呗、區塊鏈平台BaaS、金融雲、AI等等。

來源：騰訊一線

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)