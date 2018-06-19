中國科研團隊創暗物質探測靈敏度國際最高水平

新華社6月19日消息，記者從清華大學獲悉，由清華大學主導的中國暗物質實驗合作組(CDEX)利用一種國際首創的高純鍺探測系統，在一定範圍内將暗物質直接探測靈敏度提高到目前國際最高水平。相關研究成果已在線發表於國際物理學頂級期刊《物理評論快報》。

據介紹，暗物質是指宇宙中那些既不發射光也不吸收和反射光的物質。暗物質廣泛分布在宇宙的各個角落，在物質起源和宇宙演化過程中具有十分重要的地位。

長期從事暗物質理論研究的中國科學院理論物理研究所研究員周宇峰認為，此次中國暗物質實驗合作組(CDEX)利用獨特的高純鍺探測系統在4-5個千兆電子伏特能量範圍内給出暗物質自旋無關散射截面的最新上限，這是當前正式發表的該能區世界最好結果。

論文通訊作者、清華大學工程物理系教授嶽骞介紹，高純鍺是一種純度非常高的半導體材料，國際上若幹實驗組把高純鍺晶體作為靶材料和探測器進行暗物質直接探測實驗。

嶽骞說，中國暗物質實驗合作組於2010年起在中國錦屏地下實驗室開展暗物質直接探測研究，目前已經進行到了第二階段CDEX-10實驗，這項實驗成果是CDEX-10實驗的第一個物理成果。

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