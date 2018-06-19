外匯局：5月銀行結匯11003億元 結售匯順差1235億

據外匯局網站19日消息，國家外匯管理局統計數據顯示，2018年5月，銀行結匯11003億元人民幣(等值1726億美元)，售匯9769億元人民幣(等值1532億美元)，結售匯順差1235億元人民幣(等值194億美元)。其中，銀行代客結匯10394億元人民幣，售匯8961億元人民幣，結售匯順差1433億元人民幣;銀行自身結匯610億元人民幣，售匯808億元人民幣，結售匯逆差198億元人民幣。同期，銀行代客遠期結匯簽約1797億元人民幣，遠期售匯簽約1691億元人民幣，遠期淨結匯106億元人民幣。截至本月末，遠期累計未到期結匯4299億元人民幣，未到期售匯10238億元人民幣，未到期淨售匯5938億元人民幣;未到期期權Delta淨敞口-1215億元人民幣。
2018年1-5月，銀行累計結匯48537億元人民幣(等值7642億美元)，累計售匯47788億元人民幣(等值7525億美元)，累計結售匯順差749億元人民幣(等值117億美元)。其中，銀行代客累計結匯45954億元人民幣，累計售匯43713億元人民幣，累計結售匯順差2241億元人民幣;銀行自身累計結匯2583億元人民幣，累計售匯4075億元人民幣，累計結售匯逆差1492億元人民幣。同期，銀行代客累計遠期結匯簽約7126億元人民幣，累計遠期售匯簽約7838億元人民幣，累計遠期淨售匯712億元人民幣。
2018年5月，銀行代客涉外收入18720億元人民幣(等值2936億美元)，對外付款19189億元人民幣(等值3010億美元)，涉外收付款逆差469億元人民幣(等值74億美元)。
2018年1-5月，銀行代客涉外收入89250億元人民幣(等值14048億美元)，對外付款89636億元人民幣(等值14113億美元)，涉外收付款逆差386億元人民幣(等值65億美元)。
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