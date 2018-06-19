世房(00813-HK)料本月銷售額或創新高

世茂房地產(00813-HK)副主席許世壇在股東會後表示，該集團首5個月的銷售增幅超過50%，6月銷售料可再創新高，對後市審慎樂觀。

他續指，首5個月內地的地產投資及銷售平穩增長，預料今年市道與去年接近，一線城市交易量顯著上升，認為市況並無市場預期般差。但認為三線及四線城市地價及樓價已上升一定幅度，下半年可能存在風險，故該集團已加快在該等城市的銷售步伐。

許世壇認為，內地去槓桿政策對大型發展商的融資問題影響不大，因大型發展商有較多渠道融資，但政策對小型發展商融資構成壓力，長遠會令小型發展商退出市場，有利行業整合。該集團亦將於今年加大對小型開發商的收購，今年收購的40塊地皮都是來自小型開發商。

目前，他仍然看好本港樓市，並認為樓價短時間不會下跌，但由於本港地價仍然較高，該集團未來不會加大在本港投資。至於中環中心，他表示是只主席的個人投資。

該集團旗下東涌酒店項目冀可於明年開業，由於該地於較早前購買，因為土地升值亦為集團帶來收入。九龍大窩坪項目料於2020年推出，由於項目地價較便宜，目前只計地價已升值逾倍。他又指，最近中資地產商減少投地，個別地區的地價有回落，預料未來會回到合理水平。

另外，他指集團今年會擴大於大灣區的投資，但不一定增加投資項目的數量，因集團已於香港、深圳、廣州及佛山有足夠的土地儲備作未來發展，會再著眼及觀察大灣區其他城市的發展潛力。

來源：巴士的

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