【大行報告】大摩：安踏目標價48.2元

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摩根士丹利指，市場關注安踏(02020-HK)毛利率異常地高及現金流過剩問題，不過該行認為這些質疑並不成立。 大摩解釋，雖然安踏2017年核心經營利潤率達23.9%，高於Nike的16.1%及Adidas的9.8%水平，但以可比較業務計算，安踏的經營利潤率低於Adidas大中華的35.4%(經調整後為23.5%)，以及Nike大中華的35.6%(經調整後為27.3%)。該行指，雖然不預期公司經營利潤率於未來數年能夠接近30%，但亦不認為會有大跌風險。 資料顯示，安踏的核心經營溢利率達23.9%，遠高於Nike 的16.1%和Adidas 的9.8%。但以兩者的大中華區數字作比較，分別為35.6% 及35.4%，扣除成本則為27.3% 及23.5%， 此外，安踏早前發新股集資33億元人民幣，以作潛在併購之用，最終交易沒有達成，因此至去年底淨現金達94億元人民幣，管理層重申公司正持續物色適合的併購機會。該行指安踏基本面仍穩固，給予該股「增持」評級，目標價48.2元。 安踏現報42.65元，微跌0.8%。