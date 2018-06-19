紡織類股三大題材加持 儒鴻、遠東新獲法人看好

紡織類股在大環境轉佳、新台幣匯率走貶、世足賽開打等三大題材帶動下，法人紡織股展望看法轉趨正向，紡織股王儒鴻 (1476)、紡織上下游一條龍大廠遠東新(1402) 等，尤其獲法人看好。法人分析，美國終端市場庫存調整告一段落，包括 Lululemon、NIike 等運動品牌廠積極下單，2018 至 2019 年展望樂觀，有利台灣紡織廠營運復甦。



新台幣匯率自第二以來走勢偏弱，3 月底從 29.12 元貶至 6 月中旬的 30.16 元，貶值幅度達 3.57%，對以外銷為導向的紡織族群，呈現正面受惠，法人預期，第二季紡織股財報將有毛利率改善及業外的匯兌損失回沖利益挹注的雙重利多。



世界盃足球賽開打，世足明星身上穿著的運動衣，多是台廠所生產，對紡織族群營運及股價，預期也會產生帶動效果。



法人認為，可觀察儒鴻及遠東新，儒鴻前 5 月營收合計達 112.11 億元，年成長 25.59%，動能強勁，復甦趨勢明確。遠東新為 Nike 主要的運動服飾供應商，Nike 本屆世足賽，贊助 10 支球隊，包括力拚第六冠的巴西和上屆歐洲冠軍法國，隨著世足賽事緊張程度升高，運動品牌衣服的銷售數字也可望跟著升溫。