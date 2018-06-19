[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/06/15 107/06/14 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.55000 10.31000 0.24000 2.32784 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.72000 33.95000 0.77000 2.26804 未來資產台灣新趨勢基金 25.95000 25.45000 0.50000 1.96464 永豐中小基金 59.88000 58.73000 1.15000 1.95811 永豐高科技基金 29.41000 28.85000 0.56000 1.94107 野村歐洲高股息基金累積型 11.60000 11.38000 0.22000 1.93322 未來資產阿波羅基金 16.03000 15.73000 0.30000 1.90718 野村歐洲高股息基金季配型 8.21000 8.06000 0.15000 1.86104 日盛首選基金 19.19000 18.86000 0.33000 1.74973 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.21000 17.90000 0.31000 1.73184 永豐主流品牌基金 18.59000 18.28000 0.31000 1.69584 富邦富時歐洲ETF基金 20.96000 20.62000 0.34000 1.64888 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.73000 21.38000 0.35000 1.63704 華頓台灣基金 36.94000 36.35000 0.59000 1.62311 永豐永豐基金 38.05000 37.45000 0.60000 1.60214 復華全方位基金 35.09000 34.54000 0.55000 1.59236 群益長安基金 32.77000 32.26000 0.51000 1.58091 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51100 0.50310 0.00790 1.57026 群益安家基金 28.22760 27.79430 0.43330 1.55895 瀚亞歐洲基金 12.01000 11.83000 0.18000 1.52156 統一台灣動力基金 21.38000 21.06000 0.32000 1.51947 富邦科技基金 27.97000 27.56000 0.41000 1.48766 元大歐洲50基金 25.34000 24.97000 0.37000 1.48178 群益創新科技基金 37.30000 36.76000 0.54000 1.46899 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.41000 10.26000 0.15000 1.46199 富邦台灣科技指數基金 51.97000 51.23000 0.74000 1.44447 保德信中小型股基金 51.51000 50.79000 0.72000 1.41760 富邦精準基金 51.58000 50.86000 0.72000 1.41565 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.48000 22.17000 0.31000 1.39829 富邦精銳中小基金 13.29000 13.11000 0.18000 1.37300 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名鉅亨台北資料中心
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