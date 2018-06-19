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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/06/15  107/06/14  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.55000   10.31000   0.24000    2.32784
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.72000   33.95000   0.77000    2.26804
未來資產台灣新趨勢基金                                           25.95000   25.45000   0.50000    1.96464
永豐中小基金                                                     59.88000   58.73000   1.15000    1.95811
永豐高科技基金                                                   29.41000   28.85000   0.56000    1.94107
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.60000   11.38000   0.22000    1.93322
未來資產阿波羅基金                                               16.03000   15.73000   0.30000    1.90718
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.21000    8.06000   0.15000    1.86104
日盛首選基金                                                     19.19000   18.86000   0.33000    1.74973
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.21000   17.90000   0.31000    1.73184
永豐主流品牌基金                                                 18.59000   18.28000   0.31000    1.69584
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.96000   20.62000   0.34000    1.64888
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.73000   21.38000   0.35000    1.63704
華頓台灣基金                                                     36.94000   36.35000   0.59000    1.62311
永豐永豐基金                                                     38.05000   37.45000   0.60000    1.60214
復華全方位基金                                                   35.09000   34.54000   0.55000    1.59236
群益長安基金                                                     32.77000   32.26000   0.51000    1.58091
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51100    0.50310   0.00790    1.57026
群益安家基金                                                     28.22760   27.79430   0.43330    1.55895
瀚亞歐洲基金                                                     12.01000   11.83000   0.18000    1.52156
統一台灣動力基金                                                 21.38000   21.06000   0.32000    1.51947
富邦科技基金                                                     27.97000   27.56000   0.41000    1.48766
元大歐洲50基金                                                   25.34000   24.97000   0.37000    1.48178
群益創新科技基金                                                 37.30000   36.76000   0.54000    1.46899
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.41000   10.26000   0.15000    1.46199
富邦台灣科技指數基金                                             51.97000   51.23000   0.74000    1.44447
保德信中小型股基金                                               51.51000   50.79000   0.72000    1.41760
富邦精準基金                                                     51.58000   50.86000   0.72000    1.41565
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.48000   22.17000   0.31000    1.39829
富邦精銳中小基金                                                 13.29000   13.11000   0.18000    1.37300
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