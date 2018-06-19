台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月19日

蘋果新 iPhone 即將啟動拉貨，摩根士丹利、瑞士信貸、美林、花旗、元大投顧及「最準蘋果分析師」郭明祺等六大法人預測，iPhone 供應鏈受惠拉貨潮，第 3 季業績將顯著拉升，且新機價格、性能具吸引力，買氣有機會延燒到 2019 上半年。

中央銀行理監事會議本周四登場，在普遍預期利率會「連八凍」，豪宅管制是否鬆綁反倒成為焦點。據了解，考量房市低迷，再管制豪宅意義不大，已出現鬆綁聲浪，不過「鷹派」理事認為現階段不是時候，傾向繼續管制，預料將在會議上演唇槍舌戰。

台積電將於 6 月 25 日除息 8 元，正式引爆重量級企業除權息行情序幕。法人預估，上市櫃公司今年配息總額上看 1.5 兆元，將使加權指數蒸發 434 點，所幸「股息發放王」的台積電敲定於 7 月 19 日發放 2 千餘億的股息，這筆活水有望回頭加碼股市，成為市場資金「新勢力」。

聯合報

我控訴… 陸施壓航空公司 創造「非典關稅障礙」

基本工資時薪、月薪將雙漲 時薪調幅擬高於月薪

經濟日報

iPhone 台系鏈 旺到 2019

基本工資時薪月薪將雙漲

產學四大咖 把脈資本趨勢

蘋果日報

中國挖角 年薪砍 1/3

台科技廠留才 幼兒園成標配

鴻海買 7 層樓建築 北美新總部納 500 員工

中國時報

豪宅管制鬆綁 央行天人交戰

大膽預測升息半碼 6 季來首見

房貸逾放飆高 清查寬限期授信

工商時報

台積電引爆 除權息行情

細胞療法將鬆綁 生醫業忙搶頭香

谷歌 5.5 億美元入股京東

自由時報

聯準會鷹派展翅 利台韓出口

日關西強震 貿協︰暫無斷鏈風險