何猷君：澳門勢成國際電競接軌點

澳門電子競技總會會長、創夢天地首席市場官何猷君認為，澳門有能力成為國際電競的接軌點，開拓千萬級的玩家市場。

澳門電子競技總會日前在澳門舉辦為期兩天的電競大賽，進行吃雞遊戲《PUBG》及《王者榮耀》項目對決，並與內地三個網上直播平台合作。

「打機是娛樂電競是專業」

何猷君接受訪問時指出，香港發展電競的起步較澳門為快，惟場地供應有限， 「用六個月（找場地），好可能已經轉下一個game了」。他續說，隨着澳門電子競技總會今年四月成立，重整零碎的活動資源，聚焦內地、香港、澳門、台灣具影響力的企業，引入更多電競俱樂部。

貴為「賭王」何鴻燊四房兒子的何猷君直言，母親梁安琪是傳統家長的思維，不時叫他「唔好打機」，亦會定期鎖機直至假期才解封。

「打機無發達，玩電競一定發達！」何猷君指出，隨着電競獲2022年亞運會納入正式比賽項目，令家長對帶來就業機會、具價值的電競行業改觀，認為「打機是自己娛樂，電競是專業的」。

美國電子遊戲開發商Epic Games早前公布，《Fortnite（堡壘之夜）》單賽季獎金高達1億美元（約7.8億港元）。

此外，遊戲調研機構Newzoo報告指出，2017年全球電競市場收入達6.96億美元（約54.3億港元），預期到2020年，電競產值將增至14.88億美元（約116億港元）。

最近在港交所(00388-HK）遞交上市申請的創夢天地，股東陣容鼎盛，當中包括第二大股東騰訊(00700-HK)，市場估計該公司最快今年八至九月上市。何猷君對上市安排不作評論，只表示創夢天地正研發其他休閒遊戲，又透過與騰訊合作的好時光影遊社，發展線上線下娛樂體驗。

來源：大公報

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