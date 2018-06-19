港股ADR指數險守3萬點 內銀油股全跌

道指連跌五日，港股ADR指數收報30090點，跌219點，跌0.73%。
大型藍籌幾乎全線報跌，騰訊控股(00700-HK)ADR收報405.12元，較港收市跌4.88元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報76.16元，較港收市升跌0.19元；港交所(00388-HK)ADR收報253.66元，較港收市跌1.74元。
內銀內險股均向下，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.68元，較港收市跌0.11元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.24元，較港收市跌0.09元。中人壽(02628-HK)ADR收報21.82元，較港收市跌0.13元。
國際油價上升，但油股走軟。中海油(00883-HK)ADR收報12.91元，較港收市跌0.03元；中石油(00857-HK)ADR收報5.95元，較港收市跌0.09元；中石化(00386-HK)ADR收報7.15元，較港收市跌0.05元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報70.02元，較港收市跌0.23元；聯通(00762-HK)ADR收報10.07元，較港收市跌0.01元；中電信(00728-HK)ADR收報3.61元，較港收市跌0.03元。
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