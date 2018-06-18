比特幣交易一旦大增 網際網路可能癱瘓停擺

根據 CNNMoney 分析報導，千萬別讓比特幣取代美元或其他傳統貨幣，成為日常使用的貨幣。

國際清算銀行 (BIS) 發布報告說，對比特幣與其他加密貨幣的高度興趣，促使該銀行不得不思索，這些貨幣對經濟究竟有何貢獻。

結果讓人不敢恭維。若採用加密貨幣做為廣泛使用的貨幣，可能產生系列問題。根據這份週日發布的報告指出，單單處理這些貨幣的交易，便足以讓網際網路癱瘓。

加密貨幣的主要吸引力在於去央行化，即它們不再受制於任何一個國家的央行。所有交易記錄全都記載在數位帳簿上。

因為每一筆交易都必需登錄在數位帳簿上，若使用比特幣這類加密貨幣進行全球零售交易，則數位帳簿將迅速膨脹，讓電腦伺服器容量無法負荷，需要超級電腦才能維持認證每一筆的付款。使用者的大量交易資訊將讓網際網路難以承受。

此外，專家先前也警告過，若比特幣使用量大增，則能源需求亦將大增。

國際清算銀行還提出了使用加密貨幣作為日常貨幣的其他幾點擔憂，包括價格的波動性。去年底，比特幣價格上漲到了約 19000 美元高點，近來却跌破了 7000 美元。

每一筆比特幣交易，都需要使用者支付一筆費用，將交易記載至數位帳簿。當需求上升，費用也會上漲。在去年 12 月比特幣交易最熱絡時期，每筆交易費用上漲到了約 57 美元。

試想，若用比特幣買一杯 2 美元的咖啡，却必須支付 57 美元費用，是何等不切實際。其實許多人持有比特幣，並非視其為貨幣，而是當做投資資產。

該報告還質疑加密貨幣的可靠性。「其可靠性隨時可能消失，由於缺少央行的加持，加密貨幣極具脆弱性。亦即加密貨幣隨時可能停止運作，讓投資人血本無歸。」