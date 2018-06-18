廣汽豐田公布C-HR產品細節

6月16日，廣汽豐田在C-HR媒體品鑒會上公布了更多產品細節。新車系廣汽豐田繼第八代凱美瑞之後第二款TNGA車型，將進一步擴大廣汽豐田TNGA家族陣容和SUV產品序列。

TNGA（Toyota New Global Architecture，豐田新全球架構），是繼流水線和TPS豐田生產方式後，又一次汽車生產機制的全面革新。該架構從零開始，對幾乎全部零件重新研發、對核心部件全部采用最新技術、對整體產業鏈全面升級，使TNGA架構下的汽車從誕生之初就在外觀、駕趣、安全方面，擁有前所未有的產品優勢。

C-HR在外觀造型和內飾設計上，堪稱對概念車C-HR Concept進行了最大程度的還原，同時有所超越。

在外觀方面，新車以「sensual-speed-cross（性感·速度·越級）」為理念，車身設計以「Sexy Diamond」鉆石圖案為主題，健碩車身搭載大尺寸輪胎，車身輪眉大幅延伸，兩者相互映襯，使結構幹凈立體，野性十足，勾勒出靈動機敏，大膽的展現了極為性感的魅力造型。

C-HR同時擁有極具視覺沖擊力的耀眼設計，采取寬體低俯充滿肌肉感的車身造型，打造出上身緊湊，下身充滿力量感的獨特車身比例。

C-HR前臉采用低前鼻造型凸顯立體感和雕塑感，淩厲有力，頗具辨識度；前大燈將羽翼形狀和倒梯形圓柱體相融合，向兩側延伸與前臉融為一體，展現出銳利閃亮的目光，極具視覺張力。LED 掃光式前轉向信號燈采用豐田首創設計，呈直線大幅延伸開來，接收到轉向信號時，其12顆LED由內向外依次一一點亮。下方重疊式格柵設計呈現出更強的層次感，配合兩邊的“利牙”式進氣口設計，充滿了力量感。

得益於靈動比例車身設計，使得C-HR側影勻稱、緊湊、得體。其腰線連接前後大燈組，整體視覺線條淩厲，具有強烈的肌肉感；采用了新潮的懸浮式車頂設計，車頂到後擾流板的線條，並和後車窗玻璃的圖案以及背門玻璃間的線條，形成側面從前至後強烈收縮的線條，使視覺重心更低，給人以靈巧輕快的動感。

全系標配的17英寸大直徑輪胎，不但具有良好的抓地性，可快速響應轉向操作；配合整體動感車身造型，時尚霸氣側漏，更顯速度與激情。

此外，隱藏式後門把手設計，巧妙地將後門把手設置在造型獨特的車頂和角窗柱的分隔區域內，營造懸浮效果，迸發出渾然一體的運動感，帶來雙門跑車般視覺沖擊，讓人激發即刻駕馭的沖動。

新車尾部將輪展和組合燈向外擴張，突出強勁堅實的蹲姿與穩健的背影。淩厲炫酷的“C型”後組合燈采用立體懸浮幾何造型，獨特的向外側凸起設計，使得整個後尾車燈如懸浮於空中。尾部同時采用隱藏式設計的梯形底部保險杠，層次分明，使整體視覺中心降低，看起來更為大氣、不落俗套。此外，采用雙尾翼設計，打造強勁有力、獨具一格的新潮感，秒殺幾乎所有采用造型普通單擾流板的同級競品。

C-HR車身設定5個基本顏色，其中，藍色和黃色為廣汽豐田專屬車身色。C-HR采用「性感」+．「速度」+「撞色」的色彩設計理念，加上凸顯車輛造型和氣魄的金屬感，再配以兩種色調強烈對比所帶來的撞色潮流設計，為追求個性的顧客量身打造專屬的潮流配色。

在內飾部分，新車以「Sensual-Tech(感性-科技)」為理念，在華麗造型中展現精致趣味和集成功能，並通過高功能性和藝術感展現新風格特色。

C-HR的內飾采用鉆石紋理裝飾，並通過素材顏色和表面紋路的精心配合，統一形狀、顏色、質感，凸顯成熟性感的產品魅力；並提供能夠集中精力駕駛的全新操作空間，打造兼具實用性和一體感的先進豪華感。

在駕駛艙內，新車采用駕駛者導向型布局，內飾主線條為非對稱式創新布局，儀表盤和控制台朝向駕駛員設置，方便駕駛者更加集中精力操作，提升行車安全性。

儀表板上方到車門的裝飾板采用軟墊連接，表現了良好的觸摸感和質感；從中央顯示屏到車門裝飾板無縫連接，盡顯優質感和舒適感；兩側的調風器由鋼琴黑來裝飾，順暢的接合，極具豪華感。

內飾配色則以黑色為底色，運用豐富的紋理，精心營造出深邃的內飾氛圍和高科技感。其精湛工藝細致統一，獨特的「菱形」設計與點綴則無處不在：精心雕琢的菱形拉手裝飾、呈現菱形的紋理和表面等，鋒利俊朗，彰顯高質感，甚至連真皮座椅上的小孔都是菱形。而揚聲器網采用菱形圖案，同樣極富時尚和潮流氣息。

廣汽豐田C-HR的座椅是兼具智能設計和優越支撐性的運動型座椅。前排座椅采用高端運動型鬥式座椅設計，具有纖薄的肩部支撐和厚重的腰部支撐，兼具支撐性與運動感，使駕駛者在遠途駕駛中不易疲勞。後排座椅為豐田最新研發的分離式後座，可6:4分離前傾，不僅實現對車內空間的靈活運用，更易於調節座椅布局，便於安裝兒童座椅。

中控屏尺寸達到9 英寸，采用纖薄外形設計，富於時尚品質感。通風口下部葉片，塗成銀色，營造出纖薄效果，提升了整體品味。空調面板顯示屏采用對稱（垂直）緊湊的造型，通過鋼琴黑裝飾，實現了平滑無縫接合，光澤質感凸顯豪華感。

緊湊的中央裝飾蓋和位於纖細的中央輻條頂層的側開關裝飾，使方向盤造型彰顯出運動氣息。鋼琴黑裝飾將側開關按功能進行分區，並穿過輻條延伸至方向盤持握部位，行雲般的流暢感蔓延開來。將常用的方向盤開關布置在一個菱形區域內，與車輛風格保持一致，便捷實用之余平添一份精致典雅。

組合儀表采用豐田最新的雙炮筒式設計，並配備擋板，中央位置配備 4.2 英寸 TFT 多媒體顯示屏，組合儀表表面上藍色放射狀線條點亮時，未來感十足。

C-HR的車身尺寸為：總長4405mm ×總高1565mm ×總寬1795mm ，軸距2640mm，大小恰到好處，能帶來寬敞舒適的車內乘坐空間，在同級中具有明顯優勢。

其駕駛艙設計以駕駛者為中心，極力打造出類拔萃的高寬廣視野表現、讓駕駛員倍感自在與從容的艙內空間。其中控台布局的常用設備，例如空調、音響等，均以駕駛者為中心布局，有助於減少駕駛員眼球運動，極大提升了操控高效性；並有利於駕駛者集中精力操作，全身心享受優越的駕馭樂趣。

同時，為了提升行車的安全性和可靠性，C-HR的後視鏡安裝方式有別於傳統的方式，而是降低高度安裝於前柱後方，這一巧妙設計能更有效地縮小視野盲點。

為了滿足駕乘者日常儲物所需，C-HR在儲物空間的設計上同樣巧妙。儀表板中央底部配備帶USB端口的托盤，用於存放智能手機和其他設備；行李廂底板側飾板內均設有帶蓋的儲物箱，可容納一個9.5英寸的高爾夫球袋，整車儲物空間非常充足。新車的後備箱容量為316升，滿足日常所需綽綽有余。若放倒具有可折疊功能的後排座椅，則可形成1112升超大容量。

在安全性方面，C-HR配備TNGA高剛性車身，車架主要部位采用1500兆帕的超高強度熱沖壓鋼材，590兆帕以上超高強度鋼材占比高達43%，打造超強骨骼。高剛性車身同時提升行駛質感，高速過彎時也能確保穩定行駛。新車還全系標配十個安全氣囊，並首次在副駕駛席搭載座椅座墊安全氣囊。

同時，C-HR搭載了豐田最新Toyota Safety Sense智行安全（豐田規避碰撞輔助套裝），包括PCS預碰撞安全系統、LDA車道偏離警示系統、AHB自動調節遠光燈系統和DRCC動態雷達巡航控制系統，全面提升行車安全性，同時全系標配多項電子輔助主動安全系統，包括ACA主動轉彎輔助系統、ABS防抱死系統、VSC車輛穩定控制系統、HAC上坡起動輔助系統、TRC牽引力控制系統、EBD電子制動力分配系統等。

在動力方面，C-HR搭載全新開發的TNGA動力總成——2.0L Dynamic Force Engine發動機和Direct Shift-CVT變速箱，為全球C-HR中率先搭載，同時也是中國車型首次搭載，具備極為優秀的熱效率和動力表現。其熱效率達到世界頂級的40%，壓縮比高達13:1，最大功率達到126kW/6600rpm，最大扭矩為203N·m/4400~4800rpm，百公裏綜合工況油耗為5.7L，為同級最低油耗。

在懸掛系統和底盤方面，C-HR采用TNGA全新開發的麥弗遜式前懸掛和雙叉臂式後懸掛，前後懸掛全部進行了升級設計和全新調校，在保持優異舒適性的基礎上，大幅提升操控性能。同時麥弗遜式前懸掛和雙叉臂式後懸掛，與第八代凱美瑞擁有相同基因。

新車將在豐田「全球模範工廠」廣汽豐田生產。廣汽豐田現已連續三年在豐田全球整車品質監查中，獲得全部工廠「零缺陷率」的評價。

來源：界面

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