〈Q3產業景氣展望〉手機、車載等需求一湧而上 光學元件廠業績加溫

光學元件業第 3 季進入市場需求旺季，大立光 (3008-TW) 執行長林恩平日前明白指出，目前接單滿載一路到 7 月，且生產良率改善，鏡頭產出量增加可望推升營收。而同時光學元件產業除蘋果供應鍊，車載鏡頭、無人商店概念及智慧家居等相關產品，第 3 季需求都直線上升。

同屬蘋果供應鍊的玉晶光 (3406-TW) 表示，蘋果新一代手機鏡頭組已送認證，對於市場狀況樂觀，主要營運關鍵仍在鏡頭生產良率能否提升及維持。

亞光 (3019-TW) 受惠特斯拉電動車與小米掃地、拖地機器人光學零組件需求的加溫，第 3 季起零組件與雷射感測模組出貨將成長，董事長賴以仁指出，今年全年營運樂觀，獲利表現將優於去年。

亞光供應美國特斯拉新車 7 顆鏡頭中的 2 顆車載鏡頭，受惠量產速度加快，車載鏡頭出貨將自第 2 季開始攀升，去年每月車載鏡頭出貨約 55 萬顆，佔營收 5.3%，今年出貨量估將較去年成長 10%。隨著特斯拉電動車加速量產，對亞光車載鏡頭出貨挹注貢獻也增加。此外，今國光 (6269-TW) 及佳凌 (4976-TW) 也著重開拓車用鏡頭，營運也將受惠第 3 季市場需求上揚帶動。

揚明光 (3504-TW) 光學元件應用在智慧家居、無人商店貨架也已開發多時，並已和北美連鎖零售業合作進入單店實地測試階段；公司總經理徐誌鴻預告今年上半年將達成去年旺季業績表現；法人認為，揚明光第 3 季配合客戶需求出貨加持下，業績將更為火熱。