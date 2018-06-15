◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月15日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 元大中型100 嘉裕 昶和 福壽 臺企銀 嘉裕 元大滬深300正2 元大台商50 上緯投控 大統染 大統益 東華 富邦恒生國企正2 富邦摩台 信昌化 海悅 天仁 大東 群益臺灣加權反1 富邦發達 世紀鋼 銘旺科 興泰 立益 正道 富邦金融 中環 卓越 宏亞 佳和 同開 元大MSCI台灣 國巨 統領 達新 昶和 永豐臺灣加權 光罩 地球 三洋紡 國泰日經225 茂矽 恆大 本盟 元大歐洲50 錸德 怡華 瑞利 元大日經225 智寶 昶和 樂士 元大韓國 友旺 大統染 正峰新 國泰20年美債反1 奇力新 永記 億泰 元大美債7-10正2 大毅 展宇 毛寶 元大美債7-10反1 華新科 六暉-KY 燁興 元大S&P日圓反1 嘉晶 銘旺科 中鴻 富邦歐洲 禾伸堂 奇力新 聚亨 FH彭博高收益債 日電貿 大毅 千興 FH彭博新興債 玉晶光 嘉晶 威致 FH富時不動產 揚明光 禾伸堂 華豐 元大台灣高息低波 瀚宇博 日電貿 首利 FH富時高息低波 嘉聯益 玉晶光 麗正 國泰RMB短期報酬 鈞寶 世芯-KY 東訊 宏洲 達方 拓凱 華泰 嘉裕 富鼎 迎廣 錸德 東華 杜康-DR 嘉聯益 倫飛 大東 陽光能源-DR 亞弘電 威盛 立益 潤泰材 悅城 國碩 佳和 鈺邦 銘旺科 昶和 華友聯 統懋 三洋紡 遠雄來 翔耀 本盟 夏都 太空梭 瑞利 欣欣 新利虹 樂士 統領 麗臺 正峰新 友佳-DR 華映 億泰 一零四 吉祥全 美吾華 欣天然 憶聲 毛寶 新海 科風 燁興 欣高 和鑫 中鴻 全國 力特 聚亨 茂順 喬鼎 千興 jpp-KY 正達 威致 台數科 晟鈦 華豐 南六 同泰 首利 基勝-KY 新世紀 麗正 波力-KY 誠創 東訊 泰昇-KY 嘉威 華泰 政伸 力銘 台積電 吉源-KY 亞太電 錸德 達能 所羅門 清惠 倫飛 慧友 群光 勁永 威盛 捷泰 國碩 互億 建準 天瀚 銘旺科 迅杰 統懋 華上 翔耀 光麗-KY 太空梭 元晶 新利虹 華冠 麗臺 裕豐 華映 寶徠 吉祥全 皇普 憶聲 日勝生 科風 台船 和鑫 六福 力特 台南-KY 喬鼎 康師傅-DR 聯傑 聖馬丁-DR 正達 神州-DR 晟鈦 耀傑-DR 同泰 同方友友-DR 新世紀 晨訊科-DR 誠創 友佳-DR 嘉威 陽光能源-DR 力銘 精熙-DR 亞太電 中福 達能 雷虎 清惠 中視 慧友 秋雨 勁永 慶豐富 華興 國光生 捷泰 互億 天瀚 迅杰 全國電 華上 光麗-KY 元晶 GIS-KY 華冠 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 皇鼎 台船 六福 夏都 美食-KY 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生