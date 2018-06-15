進入智能時代 安控廠拚AI和深度學習提高獲利

智能時代來臨，安全監控市場已從原本單純的視訊監控，延伸至智慧辨識和智慧控制等面向，觀察今 (2018) 年安控廠的經營策略，包括陞泰 (8072-TW)、晶睿 (3454-TW) 和奇偶 (3356-TW) 等，均聚焦在人工智慧和深度學習等應用領域，且積極研發推出新品衝刺市占，力拼提高今年獲利表現。

針對今 (2018) 年的安控產業發展，陞泰表示，今年進入智能安控產品時代，如人臉辨識、居家控制等，隨著所得增加、生活品質提昇及住家及公共保全設施重視度漸增，各式安全器材需求量因應而生，進一步帶動電子安全器材及系統的需求成長。

電子安全產業大致上可依產品別區分為視訊監控、門禁、防盜及對講四大領域，其中又以視訊監控系統為最重要的產業之一，約占台灣安全產業 6 成以上的產值。

不過在中國紅色供應鏈、市場價格競爭之下，台灣安控廠紛紛跨業聚焦智慧化，有安控廠認為，安控產業的未來趨勢，將擴大監控產品的因應，提供智慧分析服務，即提供影像監控管理和搜尋，並進行影響分析，其中更涵蓋人臉辨識、人數計算、逗留偵測、移動偵測以及車牌辨識等。

為了在競爭激烈的全球市場中脫穎而出，全球安全監控解決方案領導品牌晶睿在今年的台北國際電腦展發表自家開發的深度學習演算法導入攝影機中，推出準確率高達 98% 以上的人流偵測技術，以及可精準分辨人與非人物體的人群偵測技術。

此外，晶睿也結合趨勢科技推出全球首創內建防入侵軟體攝影機，協助企業抵禦層出不窮的資安事件，創造出攝影機的附加價值。展望下半年，晶睿指出，品牌事業穩健成長，最快在自有品牌事業客戶訂單挹注下，可望第 3 季或第 4 季發酵並挹注營收表現。

至於聚焦高階網路攝影機的自製研發能力的奇偶，看好今年上市的 GV-VD8700 智慧臉部辨識監控一體機以及 GV-VR360 VR360 度環景影像監控攝影機，將會是監控市場上的強棒產品，而今年內部營運上，奇偶也強調，聚焦 AI 人工智慧及深度學習兩大應用領域，且將陸續推出新品衝刺市占，力拚由虧轉盈。