原油期貨來了 將採新台幣計價 7月掛牌上市

期交所今 (15) 日宣布，即將推出新臺幣計價的布蘭特原油期貨，預計 7 月掛牌上市，開啟臺灣交易人參與國際原油市場的投資新管道，進一步拓展商品類期貨的商品線。

為進一步拓展我國期貨市場商品類期貨，期交所表示，已取得洲際歐洲期貨交易所 (ICE Futures Europe) 授權，即將推出以國際油價指標－布蘭特原油為標的之原油期貨，期望為國內期貨市場引進新的市場動能，並擴大我國期貨商品的國際觸角及提昇國際化的程度，相關規劃案及增修訂規章已獲主管機關核准。

期交所表示，考量國人複委託交易原油期貨者，且國內原油相關 ETF 發展蓬勃，另布蘭特原油為國內進口原油品項之一，與國內實際用油較直接相關，以布蘭特原油期貨避險較有效率。此外，布蘭特原油價格具高知名度與代表性，國際間原油貿易約有三分之二以該指標作為定價基礎，因此規劃於 7 月推出布蘭特原油期貨，提供市場交易及避險管道。

布蘭特原油期貨將採新臺幣計價，可反應國際原油及新臺幣匯率波動因素，與國人實際用油成本一致，其契約規模為 200 桶 (31797.46 公升) 原油，若以每桶 75.5 美元、新台幣兑美元匯率 29.5 換算，每口契約價值約新台幣 45 萬元，進入門檻低。

布蘭特原油期貨交易時間包括日盤 (上午 8：45～下午 1：45) 及夜盤時段 (下午 3：00～次日上午 5：00)，涵蓋國際原油市場主要波動時段，方便交易人掌握操作機會，並進行風險控管與部位調整。

期交所表示，布蘭特原油期貨的到期採現金結算，最後結算價以洲際交易所布蘭特指數價格 (ICE Brent Index price) 為基礎，與國際主要布蘭特原油期貨一致，再乘上新台幣對美元匯率換算為台幣金額。

布蘭特原油期貨上市後，國內期貨交易人無須透過複委託方式，依現行國內期貨商品之下單管道即可參與原油期貨市場，以新臺幣繳交保證金，無需換匯，不僅交易更為便利，交易成本也相對較低。可望吸引對原油商品有興趣的交易人參與我國期貨市場，同時提供國內原油 ETF 的發行業者及交易人便利的避險管道，期能為資本市場挹注新動能。