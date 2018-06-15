上海商銀每股配1.8元 首家突破配息上限 力拚年底上市

上海商業儲蓄銀行 (5876-TW) 今 (15) 日舉行股東會，通過每股配發現金股利 1.8 元，為首家突破銀行法上限的銀行；同時順利完成董事改選，並隨即召開董事會推舉榮鴻慶連任董事長。上海商銀表示，5 月 30 日已獲台灣證交所審議委員會通過上市的申請，等證券交易所董事會通過後，該行即可展開承銷作業，邁向股票上市之路，預估年底前上市。

榮鴻慶身為榮家進入上海商銀的第二代，自 1967 年即擔任上海商銀董事，1983 年擔任副董事長，主導該行營運發展，積極擴充分行與營運規模，1991 年當選董事長迄今，穩健帶領上海商銀擴張國內外營運版圖，也踏上準備股票上市之路。

目前上海商銀在國內有 69 家分行，在香港、越南及新加坡也設有分行，在泰國、柬埔寨及印尼則設有辦事處；另外，在香港也擁有子行上海商業銀行，該子行在美國、英國及大陸均設有分行，使得上海商銀在全球的營業據點涵蓋歐美、東南亞、大陸及香港，國際金融版圖完整。

上海商銀去年合併報表稅前盈餘 212.1 億元，稅後純益 166.2 億元，其中，稅後淨利歸屬母公司業主 123.9 億元，每股稅後純益 3.04 元，獲利能力不但名列本國銀行前段班，且創歷史新高；今年第一季合併報表稅前盈餘 50.9 億元，稅後純益 38.4 億元，其中，稅後淨利歸屬母公司業主 29.4 億元，每股稅後純益 0.72 元。

上海商銀 3 月底逾放比 0.32%，備抵呆帳覆蓋率 446.30%，資本適足率及第一類自有資本比率分別為 14.31% 及 13.12%，整體營運表現相當穩健。

上海商銀發言人林志宏副總表示，今年營運的重點為內外兼修，雙管齊下，在對外營運發展方面，將加強國內外通路的拓展，以及金融科技的應用，強化虛擬通路的功能，今年 5 月底已向金管會提出申請設立 3 家國內新分行；在對內管理方面，該行在 4 月已依金管會的新規定，於總行設置專責獨立之法令遵循處與資訊安全處，將持續強化防制洗錢與法令遵循制度，以及資訊安全的管理。

今天上海商銀股東會順利通過去年度盈餘分配每股現金股利 1.8 元，是首家現金股利突破銀行法天花板的銀行。

主要是據銀行法第 50 條規定，銀行法定盈餘公積未達資本總額前，現金股利的發放不得超過 1.5 元的上限。但上海商銀去年底法定盈餘公積為 441.17 億元，正式超越股本的 407.91 億元，為國內首家法定盈餘公積超越資本額的銀行，在獲利亮眼下，因此決議現金股利每股配發 1.8 元。

同時今天股東會也順利完成董事與獨立董事選舉，由榮鴻慶、李慶言、陳逸平、榮智權、顧肇基、Magnetic Holdings Limited 代表人榮康信、邱怡仁、陳善忠及鄭家驊等 9 位連任董事，李庸三、陳木在及謝金虎當選獨立董事，其中，陳木在為新任獨立董事。

上海商銀於股東會後，隨即分別召開董事會及常務董事會，順利推舉榮鴻慶連任董事長，李慶言、陳逸平及李庸三連任常務董事。