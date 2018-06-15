新經濟企業發審標準不降低 中證監：詢價機構需審慎合理報價

創新試點正在平穩有序向前，第一家發行CDR的企業申報已經受理，84條逾2萬字反饋意見釋放出嚴格審核不放松的監管信號。

除了嚴把審核“入口關”，詢價定價也是創新試點工作的重要環節。上證報記者獲悉，證監會近日對基金、券商、保險等機構投資者召開了專題會議，對機構投資者參與創新企業詢價提出了相關要求。

根據會議要求，機構投資者應該對試點企業質地、成長性、風險等進行充分研究，在估值定價中真正體現長期投資和價值投資的理念。為督促合理報價，參與創新試點詢價的專業機構投資者須出具研究報告併向監管部門報送，有關部門將對相關詢價對象進行檢查考核。

發行環節對企業“多維透視”審核

創新試點快速推進的背後，是監管層和市場參與方長期籌備周密部署的結果。速度快，併不代表創新試點企業能夠“輕松過會”。有接近試點申請企業的人士告訴上證報記者，證監會對試點企業的發行審核條件和標準都不降低，審核程序和環節也併未減少，總體來說，監管層對試點企業從財務和非財務的角度，進行了全方位、多維度的嚴格審核。

具體來說，在審核標準上，新經濟企業在境内上市需要符合主體資格、獨立性、規範運行、財務會計、信息披露等多個維度的發行條件，有關條件細化後會涉及諸多内容。目前，證監會有關部門正在系統總結多年積累的審核經驗，完善發行審核的關註要點和標準，待成熟後將以適當形式對市場公布。

實際上，近年來證監會在發審環節一直採取的是“多維透視”審核，不僅局限於案頭工作和審核書面材料，還通過各種有效手段把情況摸清摸透。例如，證監會對在審企業建立了現場檢查機製。2016年底以來共對87家IPO企業進行現場檢查。根據現場檢查結果，先後向稽查部門移送了4家企業涉嫌違法違規線索。

在依法全面從嚴監管的大背景下，新一屆發審委對IPO的審核也更加全面和精細化。審核關註内容既包括營業收入、淨利潤、應收賬款、存貨、現金流等財務指標，也包括同業競爭、關聯交易、資金佔用、票據融資、第三方付款等非財務指標，還要關註公司治理結構、有無重大違法行為、信息披露合規性等發行上市條件。

詢價需考慮流動性對報價影響

隨著創新企業試點工作的推進，試點企業如何定價逐漸成為市場關註的焦點，會不會出現定價過高的情況已成為廣大中小投資者越來越擔心的問題。

據了解，為促進創新試點企業合理定價，證監會將要求發行人及其主承銷商根據企業各自的情況，科學設計發行方案，對機構投資者參與詢價建立合理有效的激勵和風險約束機製。同時，證監會還將要求專業機構投資者切實發揮其在詢價過程中的作用，實現試點創新企業的合理估值和定價。

由於創新試點企業在發展階段、行業、技術、産品、模式上具有獨特性，有的沒有可比公司，有的尚未盈利，傳統的市盈率等估值方法不完全適用，新的成熟的估值模式尚未建立或未經有效檢驗，估值和定價難度較大，需要通過充分的市場詢價來發現價格。

為配合試點企業發行股票或存託憑證，證監會已就《證券發行與承銷管理辦法》相關條款進行調整，目前已結束公開徵求意見，預計將在近期正式發布。

記者註意到，為充分發揮專業投資者在定價過程中的積極作用，本次《承銷辦法》調整了網下股份鎖定等安排，機構投資者要承擔更高的投資風險，報價中需真正體現長期投資和價值投資的理念。

詢價機構需上報研報接受考核

為督促詢價對象切實對試點公司進行深入研究，證監會還要求，參與創新試點企業詢價的專業機構投資者必須出具研究報告，併通過主承銷商向監管部門報送。主承銷商在向證券業協會報送項目總結材料時，應同時報送各家機構的估值報告，有關部門將對相關詢價對象進行檢查考核。

有投行人士指出，長期以來，新股一直供不應求，上市初期普遍漲幅較大。在原來的市場條件和定價機製下，一些機構投資者盲目報價，以募集資金量倒算、以市盈率倒算、依賴海外市場價格等，定價功能逐漸弱化。

“實際上，發行企業的行業、業務、技術、治理、管理、内控、財務等各方面都對發行人的可持續發展和未來預期産生重大影響。作為專業投資機構，應當通過招股書全面理解發行人的業務經營與業績變動情況，深入研究發行人面臨的各項風險因素，審慎採取適合發行人特點的估值技術和估值手段。”上述投行人士認為。

據記者了解，接下來，證監會將持續強化依法、全面、從嚴監管，對機構投資者參與發行承銷的各個環節進行專項檢查，主要檢查詢價對象在報價環節是否進行了深入研究，報價依據是否充分，估值是否審慎，參與詢價行為是否依法合規、新股上市後的交易行為等等，對於發現問題的詢價對象，證監會將採取嚴厲的監管措施予以懲戒。

來源：上證報APP·中國證券網

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