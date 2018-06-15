歐股盤前─歐洲央行決議年底結束購債計畫 指數期貨漲跌互見

歐洲央行 (ECB) 昨召開貨幣決策會議，決議於 2018 年底結束購債計畫；今 (15) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週五下午 2 點 04 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指期貨上漲 0.11%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.05%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.03%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.12%。

ECB 公布 6 月利率會議決議，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變。

ECB 稱，將維持當前利率水準，至 2019 年夏季左右。

ECB 於聲明中表示，將在 2018 年底結束購債計畫，每月 300 億歐元淨資產購買規模，會持續到 2018 年 9 月；10 到 12 月的構債規模，減至 150 億歐元。

ECB 將 2018 年歐元區 GDP 下調至 2.1%，低於先前預期的 2.4%；並把 2018 年通膨率上修至 1.7%，高於之前預估的 1.4%。

美國總統川普計畫於週五，公布 500 億美元中國進口商品關稅清單；中國方面則再次呼籲，應透過對話協商，解決貿易爭端。

經濟數據方面，倫敦時間週五上午 10 點，將公布歐元區通膨數據終值。