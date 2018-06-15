〈永豐金股東會〉工會批10年換7總座 離職率是公司照妖鏡 董座信心喊話

永豐金 (2890-TW) 今 (15) 日舉行股東會，永豐金工會抗議公司離職率過高，痛批永豐銀短短 10 年換了 7 個總經理，離職率是公司的照妖鏡，要求公司重視員工的離職率。董事長翁文祺表示，永豐金原本最缺的就是凝聚力，但上任以後走遍各分行基層與員工吃便當，也親自帶隊赴海外法說會、拜訪外資機構，上任以後股價有上升，而且是曲線漂亮的上升，還有兩年任期，會在任內努力擦亮永豐金招牌，也希望所有員工、股東拭目以待。



永豐金工會表示，永豐銀短短 10 年換 7 個總經理，而且 2016 年員工離職職 567 人、2017 年離職 580 人，今年估算離職 600 多人，等於 3 年內就走了約 1800 人，然而永豐銀獲利占整體金控獲利 90%，是公司最重要子公司，但離職率卻那麼高，離職率是公司的照妖鏡，要求公司重視員工離職率。

永豐金工會還揚言，公司未來如果有經營權之爭，誰對員工好，就支持誰。

對此，翁文祺表示，永豐金原本最缺的就是凝聚力，但上任以後他走遍各分行基層與員工吃便當，也親自帶領財務長等團隊，7 天走 4 個國家，辦法說會、拜會外資機構，上任以後永豐金股價有上升，而且是曲線漂亮的上升，他還有兩年任期，會在任內努力擦亮永豐金招牌，也希望所有員工、股東拭目以待。

永豐金去 (2017) 年稅後純益 90.85 億元，年增 9.68%，每股稅後純益 0.82 元，股東權益報酬率 (ROE) 為 6.68%。

在海外布局方面，翁文祺表示，去年持續推動西進與南向政策略，永豐銀行南京子行除上海分行外，還增設廣州分行，今年更計畫設立成都分行；永豐金租賃除緬甸辦事處，亦成立泰國辦事處，將與永豐銀行的越南胡志明分行共同配合，將服務觸角延伸到東南亞。