滴滴出行進軍澳大利亞 將在墨爾本推出快車服務

北京時間6月15日，滴滴出行宣布，經過近一個月在澳大利亞東部城市吉朗的試點運營後，將於6月25日正式在吉朗附近、澳大利亞第二大城市墨爾本推出滴滴快車服務，其國際化版圖繼續擴張。

滴滴表示，進入澳大利亞市場是滴滴國際化進程中又一重要里程碑。滴滴希望秉承“科技讓出行更美好”的使命，在當地進行長期投資和發展;為澳大利亞人民提供更加豐富、價格合理和便捷可靠的出行選擇，也為當地司機創造更多的收入機會。

繼5月在吉朗成功試運營後，滴滴自6月初開始在墨爾本招募司機，目前市場反響熱烈。滴滴將面向墨爾本當地的司機和乘客推出一系列迎新推廣活動。平台具備嚴格的司機準入機製，同時推出了“號碼保護”、“7×24小時緊急求助電話”和“行程分享”等特色安全保障措施。

據悉，滴滴通過其全資子公司在澳大利亞當地運營。滴滴將根據墨爾本和吉朗當地司機和乘客的反饋，在日常運營中積累經驗;逐步推出更加貼近澳大利亞用戶需求，更高效、安全和環保的産品和服務，併推廣到澳大利亞其他地區。

來源：人民網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)