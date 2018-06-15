證監會、央行等三大監管機構重拳出擊“評級亂象”

評級行業亂象叢生的現象，自2018年或將得到扭轉。6月14日，據《中國經營報》獲悉，針對證券評級機構存在的評級虛高、評級泡沫，未能有效揭示信用風險等突出問題，2018年度證券評級機構常規現場檢查相關工作已經啓動。不同於以往的是，2018年度的現場檢查，是由證監會、央行和中國銀行間市場交易商協會三大監管機構的首次聯合檢查，也是史上力度最強的一次現場檢查。

據悉，本次檢查對象包括全部開展業務的持牌機構，旨在提高評級執業質量為主要目的。本次檢查將從6月25日正式啓動，此前評級機構先自查一個月。

證監會相關人士也對記者證實，上述檢查是為了落實公司信用類債券部際協調機製第四次會議的七項共識精神，同時推動債券市場互聯互通，促進評級行業健康發展。

2017年以來，證監會與央行已就交易所債券市場與銀行間債券市場信用評級機構互認，在存量互認、增量互認、監督管理、聯合現場檢查、聯合市場化評價等方面形成了基本共識。

自2013年以來，證監會已經對證券評級機構採取了26次行政監管措施。記者查閱證監會相關公告發現，包括鵬遠資信評估有限公司、東方金誠國際信用評估有限公司、大公國際資信評估有限公司、聯合信用評級有限公司、上海新世紀資信評估投資服務有限公司、中誠信證券評估有限公司在内的，所有開展證券評級業務的評級機構，均曾受到處罰，無一遺漏。

來源：中國經營報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)