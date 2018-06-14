新聞

◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     永捷     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   美時     聚積       
易威     凱衛     富邦美債7-10          唐鋒              謚源     寶利徠   亞昕       
穆拉德   海灣     富邦美債20年          益通              東林     強生                
南璋     友威科   元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  大樹                
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          友銓              友銓     其祥-KY             
精確     太普高   元大美債1-3          九豪              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          信昌電            松崗     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          立敦              三圓     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          蜜望實            雙喜     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          奧斯特            力泰     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          英格爾            理銘     光明                
力新              國泰5Y+新興債          昇華              亞都     聚紡                
恩得利            國泰1-5Y高收債                            東凌-KY  銘旺實              
李洲              富邦全球投等債                            關中     興采                
凱柏實業          富邦全球高收債                            隆中     新麥                
遠昇              合世                                時報     方土霖              
及成              易威                                欣泰     至興                
鑫龍騰            穆拉德                                       萬在                
和進              南璋                                         瑞穎                
耀勝              勝昱                                         大恭                
倚強              光明                                         永純                
錦明              精確                                         致振                
鑫創              宏易                                         康聯訊              
廣寰科            唐鋒                                         韋僑                
點晶              榮群                                         威潤                
建舜電            天宇                                         唐榮                
泰谷              智捷                                         晉椿                
典範              新零售                                       世豐                
長天              力新                                         久陽                
哲固              恩得利                                       強新                
益通              李洲                                         松和                
振維              凱柏實業                                     尼克森              
鴻翊              遠昇                                         力新                
迎輝              及成                                         凌網                
欣厚-KY           鑫龍騰                                       恩得利              
兆遠              和進                                         李洲                
系統電            耀勝                                         港建                
世紀              倚強                                         倚強                
華容              錦明                                         至寶電              
建榮              鑫創                                         點晶                
立衛              廣寰科                                       鼎天                
天揚              點晶                                         幸康                
鈺創              建舜電                                       迎輝                
佳總              泰谷                                         堡達                
合正              典範                                         重鳥鵬              
寶聯通            長天                                         光頡                
昇益              哲固                                         天鉞電              
凱鈺              益通                                         青雲                
德宏              振維                                         達威                
合邦              鴻翊                                         凱鈺                
萬旭              迎輝                                         彩富                
驊宏資            欣厚-KY                                      合邦                
久正              亞電                                         業強                
上揚              兆遠                                         撼訊                
全譜              系統電                                       合晶                
易通展            世紀                                         易通展              
安鈦克            凱美                                         元隆                
元隆              華容                                         沛亨                
沛亨              建榮                                         迅德                
九暘              立衛                                         倉和                
凱碩              天揚                                         光菱                
全達              鈺創                                         星雲                
奧斯特            佳總                                         森田                
保銳              合正                                         三圓                
越峰              寶聯通                                       力泰                
英格爾            昇益                                         富裔                
士開              凱鈺                                         惠普                
志嘉              德宏                                         中連貨              
富裔              合邦                                         安心                
正德              亞元                                         漢來美食            
燦星旅            萬旭                                         燦星旅              
富驛-KY           驊宏資                                       易飛網              
劍湖山            久正                                         高野                
德記              上揚                                         亞都                
泰偉              全譜                                         滿心                
華義              易通展                                       東凌-KY             
昇華              安鈦克                                       德記                
得利影            元隆                                         大展證              
鼎創達            沛亨                                         誠品生活            
花王              九暘                                         得利影              
邦泰              凱碩                                         時報                
                  全達                                         琉園                
                  奧斯特                                       旭然                
                  保銳                                         鼎創達              
                  越峰                                         捷必勝-KY            
                  英格爾                                       明揚                
                  士開                                         紅木-KY             
                  志嘉                                         霹靂                
                  富裔                                         花王                
                  正德                                         欣雄                
                  燦星旅                                       欣泰                
                  富驛-KY                                      大汽電              
                  劍湖山                                                           
                  元大期                                                           
                  德記                                                             
                  寶雅                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  白紗科                                                           
                  花王                                                             
                  欣雄                                                             
                  邦泰                                                             
                  明安
留言載入中...

相關新聞