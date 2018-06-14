第5屆南博會參會企業3825家聚焦“一帶一路”國際合作

由商務部和雲南省人民政府共同主辦的第5屆中國-南亞博覽會暨第25屆中國昆明進出口商品交易會14日在昆明開幕。為期7天的會期中，87個國家、地區和國際組織，3825家中外企業將圍繞“融入‘一帶一路’、促進合作共赢”的主題參展、參會。

近年來，南博會品牌效應逐漸凸顯，對國内外企業的吸引力不斷擴大。第5屆南博會執委會主任高樹勳介紹，今年參展企業中，南亞國家企業526個，東南亞國家企業513個，境外企業佔比42.46%，省外企業767家，世界500強企業12家。

據介紹，荷蘭、丹麥、吉爾吉斯斯坦、叙利亞系首次參展，展會還設有阿富汗主題國和緬甸主賓國兩個形象展區。本屆展會共設19個展館，標準展位約8500個，展覽展示面積達19萬平方米；其中聚焦“資本、産業、商品、技術、信息”等領域的專業場館佔比達50%以上。雲南將主打“綠色能源、綠色食品、健康生活目的地”三張牌，開設專題展館、加大招商引資力度。

展會期間，還將同期舉辦首屆中國—南亞合作論壇、第13屆中國—南亞商務論壇、第2屆中國—東南亞商務論壇、第6屆中國—南亞東南亞智庫論壇等多項活動。

來源： 新華網

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