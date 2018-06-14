美聯儲宣布加息 影響中國幾何?

6月14日，這個星期四可謂大事連連，俄羅斯世界杯開幕式和美聯儲、歐央行議息會議將在同一天進行。

北京時間今日淩晨2點，美聯儲宣布加息，將聯邦基金利率區間提升25個基點至1.75%-2%。據了解，美聯儲自2015年12月啓動本輪加息周期，至今已經加息7次。

美聯儲加息的直接影響，是新型市場國家帶來匯率壓力。由於一些新興市場國家的外匯市場脆弱，一旦美國加息、美元走強，市場看空，這些國家的貨幣就容易崩盤。

美聯儲另一大改變是決定從明年開始每一次政策會議後都召開新聞發布會，這使其有更多的時機選擇來進行加息，雖其加息操作仍須取決於經濟表現。但本次會議展現出的真正重大改變是，美聯儲不再將經濟作為一個脆弱的存在去小心翼翼對待。美聯儲已表明，如果經濟顯示出過熱風險，就將毫不猶豫地加息。

業内人士稱，這一次板上釘釘的美聯儲加息，可以說完全在市場預期之内，加息25個基點一點也不奇怪，失去突然性，其利空影響已經提前被市場消化了一部分，因而對中國資本市場造成的衝擊力直接降低。此外，人民幣匯率的雙向波動也將緩解美國加息帶來的影響。今年年初的人民幣升值，與此次美聯儲加息可能帶來的人民幣貶值，都將産生對衝效應，為緩解美元波動對我國帶來的衝擊提供了條件。此外，中國貿易順差、資本流動得到合理管控，以及我國大力推進改革開放等舉措，都將緩解美國加息給中國乃至全球市場帶來的風險。

來源：新浪財經

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