【異動股】深圳國資概念股繼續走強 深深寶A(000019-CN)連續四漲停

午後，深圳國資概念股持續走強，截止發稿，深深寶A(000019-CN)漲停報13.17元，截至目前該股已經連續4個交易日漲停;沃特股份(002886-CN)漲7.45%報28.26元，沙河股份(000014-CN)漲6.04%報14.39元，深信服(300454-CN)漲5.42%報126.01元，深紡織A(000045-CN)漲5.21%報7.88元，深物業A(000011-CN)跟漲近2%。

消息面上，6月10日晚間，深深寶A 披露重大資産重組預案，擬58.75億元收購深糧集團，後者承諾三年内淨利潤不低於12.1億元。深糧集團是深圳市屬國有獨資的大型現代化糧油企業，2016年總資産42.95億元，實現營業收入72.82億元，淨利潤2.49億元。通過此次交易，公司將獲得盈利能力較強的深糧集團糧油流通及糧油儲備服務業務。此前公司公告稱，本次劃轉是根據深圳市人民政府文件要求，推動深圳市屬國資糧農企業整體性戰略調整。

據媒體此前報道，深圳市國資委主任彭海斌表示，2018年深圳國資國企工作的總體思路是，全面深化國企改革，發力創新發展，提升服務深圳城市核心競爭力、服務城市運營和保障社會民生、服務多種所有製經濟共同發展的“三項服務能力”，推動國有資本實現更高質量、更有效益、更可持續的快速發展。2018年，深圳市國資委將大力實施圈層梯度推進戰略，推進科技與金融深度融合，完善“科技園區+科技金融+上市平台+産業集群”創新發展模式，依託園區、金控平台、基金群等各類要素資源為科技型企業提供全鏈條、全周期、全要素綜合服務。

按照計劃，到2020年，深圳將推動國有資本進一步集聚到以基礎設施公用事業為主體，以金融産業和戰略性新興産業、未來産業為兩翼的“一體兩翼”領域，三者佔比將由目前的78%提升至85%以上。

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