人民幣對美元中間價今日調升194點 報6.3962

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2018年6月14日人民幣兌美元中間價較上日調升194點，報6.3962，中間價升值至2018年6月7日以來最高，升幅創2018年5月11日以來最大。上一交易日中間價6.4156。上一交易日官方收盤價報6.4051，上一交易日夜盤收盤報6.3960元。

美聯儲6月加息靴子落地。業内人士表示，當前美元指數仍是影響人民幣走勢的主要因素。短期來看，美元或仍以盤整為主，人民幣兌美元短期料將延續震蕩走勢;往後看，年内人民幣兌美元貶值風險依然不大。

中金所研究院首席經濟學家趙慶明指出，自本輪第2次加息後，美元指數基本上是呈下跌走勢的。“特金會”取得積極進展，全球風險不是增加而是減少，從這個角度，美元匯率當跌，而緊接著的美國加息盡管不一定立即促進美元貶值，但是加息前後外匯市場短時出現劇烈波動，應是難以避免的。

花旗集團首席中國經濟學家劉利剛判斷，強勢美元的可持續性仍有待觀察併不意味人民幣匯率將回到貶值道路，而經常賬戶餘額縮減和增長勢頭放緩，人民幣升值的空間也有限。因此，預計人民幣兌美元今年將在6.2-6.6之間波動，貿易因素在其走勢中發揮更大的作用。

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