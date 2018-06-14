2018陸家嘴論壇今日開幕 易綱郭樹清周小川齊亮相

第十屆陸家嘴論壇(2018)將於今日上午九點開幕。論壇最新議程顯示，上海市委書記李強，中國人民銀行行長易綱，中國人民銀行黨委書記、中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清，中國人民銀行原行長周小川等將出席併發表演講。

本次論壇由上海市政府和中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會共同主辦。中國人民銀行行長易綱與上海市市長應勇擔任共同輪值主席。論壇主題為“邁入新時代的上海國際金融中心建設”。

開幕式暨全體大會一的主題為新時代中國特色社會主義經濟思想與中國金融發展。由上海市常務副市長周波主持，中國人民銀行行長易綱將緻開幕辭，上海市市長應勇緻歡迎辭。隨後，中共中央政治局委員、上海市委書記李強，中國人民銀行行長易綱，中國人民銀行黨委書記、中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清和中國證監會副主席方星海都將發表主旨演講。

中國人民銀行原行長周小川將在隨後舉辦的全體大會二發表主題演講。大會二的主題為“經濟全球化下的世界經濟增長與金融治理體系建設”。

來源: 中國證券網

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