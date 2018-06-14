稀土行業步入新一輪漲價周期 10股獲調研暗藏潛力

近期，稀土價格出現持續上漲。統計數據顯示，自5月28日以來截至6月12日，氧化镨钕出廠報價由32.5萬元/噸上漲至33.8萬元/噸;镨钕合金出廠報價由41.5萬元/噸上漲至42.5萬元/噸;中重稀土方面，氧化铽由295萬元/噸上漲至308萬元/噸，氧化钆由11.7萬元/噸上漲至13.8萬元/噸。

分析人士普遍認為，下遊磁材企業開始逐步補庫存，對稀土價格形成一定拉動，同時環保核查造成冶煉廠開工率進一步下滑，導緻供應量減少。在此背景下，稀土行業步入新一輪漲價周期，相關上市公司業績增長有望進一步提升。在“漲價+成長”兩重利好共振下，近期，機構對稀土龍頭標的的關註度逐漸上升。

統計發現，二季度以來，共有10家相關上市公司受到了機構調研，橫店東磁、大洋電機等2家公司期間累計接待調研機構家數均在10家以上，分别達到23家、14家，中科三環、徐工機械、江特電機等3家公司也被機構集中調研，參與調研機構家數均達到2家及以上。另外，博實股份、正海磁材、科恒股份、五礦稀土、東方锆業等5家公司也獲得機構關註。

來源: 證券日報

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