富一國際控股(01470-HK)擬投資礦產

富一國際控股(01470-HK)公布，公司與LithiumChile訂立諒解備忘錄，內容有關股權投資及Norte計劃。諒解備忘錄擬定公司於LC股份中之股權投資為100萬加元(相當於約600萬港元)，該投資於簽署合資協議起計60日內完成，根據TSXV政策按於合資協議及股權投資的新聞發佈日期釐定的價格發行，並相等於以下價格之較高者：最低可允許折讓市價及每股LC股份1.00加元。

諒解備忘錄擬定為期三年的Norte計劃，及公司的年度財務承擔100萬加元。公司於完成股權投資日期起計60日內應付LithiumChile的首年財務承擔為100萬加元。公司無須提供第二年或第三年財務承擔，除非本公司滿意首年的Norte計劃結果。於Norte計劃完成後，公司將持有PintadasNorte的55%經營權益。此外，合資協議將納入一項規定，允許公司於完成初步可行性研究後獲取PintadasNorte的額外20%經營權益，以開發礦產。

LithiumChile將代表公司進行Norte計劃，並將自公司收取管理費作為回報，該費用相等於Norte計劃所耗費資金的17.5%。進行Norte計劃時，LithiumChile將按合資協議所載公平可接納條款允許公司代表參與該計劃。

LithiumChile主要從事收購、勘探及開發Chile的礦產資源以提取含鋰礦產及擁有PintadasNorte及PintadasSur的礦產權。據董事所深知、盡悉及確信，LithiumChile正改善Chile的鋰物業組合，包括涵蓋14個salars鹽湖及一個小湖區域的152,900公頃，該物業包括64平方公里的阿塔卡瑪鹽湖，該鹽湖生產高濃度的鋰鹽，目前是世界上生產鋰的重要來源。

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