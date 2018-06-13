櫻花股東會通過配息2.6元 高階產品發酵 今年營運有望再創新高

台灣櫻花 (9911) 今日召開股東常會，會中通過 2017 年度盈餘配發現金股利每股 2.6 元。台灣櫻花 2017 年營收達到 56.44 億元，但在智能化商品銷售占比有效提升與生產效率持續改善下，營業淨利年增 7.9% 達到 7.56 億元，稅後淨利為 7.2 億元，年增率 2.7%，每股盈餘 3.29 元，創歷史新高，股利發放率達八成。以近期股價 40 元估算，現金殖利率約 6.5%。台灣櫻花董事長張永杰會中表示，2017 年是台灣櫻花 40 周年，確立「智能化企業及家居產業」的集團發展方向。過去一年陸續發表多款智能廚衛產品，而整體廚房部分在市佔率上持續增長。展望 2018 年，張永杰指出，將持續採取「多品牌、跨產業、多元化」的商業模式，讓企業經營更有效率，持續引導產業發展方向及鞏固市場領導地位。



法人表示，台灣總體市場維持一定量體，各品牌雖積極搶攻市佔，台灣櫻花憑藉研發技術與創新商品的開發，穩居龍頭地位。觀察其積極佈局智能廚衛的產品，銷售占比轉換逐漸發酵，提升了對毛利與獲利貢獻能見度，而整體廚房部分藉由推出新品及新營運型態的調整；預期今年的營收與獲利在高附加價值商品挹注下，有望再創新高。





